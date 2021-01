El ilustrador Riki Blanco, un constructor de "artefactos poéticos"

Madrid, 30 ene (EFE).- Pensar, reír, reflexionar, dudar o reaccionar, esto es lo que los "artefactos poéticos" del ilustrador Riki Blanco provocarán en el lector que se aventure a abrir "La poesía que nos merecemos", un ejercicio poético fusionado con ilustraciones que es "necesariamente doloroso".

En un "momento de cierta insatisfacción", así nacieron estas suertes de poemas urbanos, actuales, conscientes y concisos con los que Blanco (Barcelona, 1978) nos da lo que nos "merecemos" y que cada uno piense si es bueno o malo, porque el disfrutar o no con este poemario visual es subjetivo.

De ahí el ambiguo título de esta obra publicada por Reservoir Books, un título "en sí mismo poético", dice a Efe el autor, y "con una cierta expectativa de amenaza": "es una especie de invitación a sentirte aludido", advierte al tiempo que asiente que estos poemas "son buenos".

"También -matiza- son necesariamente dolorosos, aunque la finalidad en el último caso es la sanación y el conocimiento de los mecanismos colectivos y personales. Yo no quiero hacer daño al mundo y considero que, pese a ser un libro que no tiene muchas contemplaciones, tiene una intención benévola".

Pero, ¿por qué "artefactos poéticos"?, pues porque Blanco tiene el "síndrome del hermano mediano", es decir, es "demasiado payaso para ser poeta y demasiado elegante para ser cómico".

"La gente si lee la palabra poesía en un libro va a esperar poemas, y la poesía visual no es algo que esté sobre la mesa, yo la exploro en mi trabajo y aquí quería explorar otros registros del humor gráfico, aunque esto tampoco es gráfico porque hay ilustración y no cumple con lo que se espera del humor gráfico, no son viñetas", responde entre risas y cargado de contradicciones. De ahí que este libro sea un "artefacto", algo lleno de interrogaciones.

Por ejemplo, repasa, hay una doble página, "la más tonta y a la vez de las más tristes" en la que aparece un señor de cara coloreada y rictus serio que dice "estoy más solo que la uva". Y la palabra uva está marcada con un asterisco que el ilustrador resuelve a pie de página con este texto: "nadie le corrigió nunca, porque no había nadie para corregirle".

"Si le quitas el chascarrillo -analiza- esta página es el pez que se muerde la cola, la gente que está sola no atrae a otra gente, la gente que necesita atención es la que menos invita".

Reflexiones que van más allá de lo onírico porque han nacido de su experiencia vital, del escritorio donde trabaja con un "material muy parecido" aunque con "otras finalidades más pragmáticas". Pero también han salido del ambiente de la calle, de conversaciones, y pensamientos que va anotando y luego le da forma.

Por eso cada texto le "pide" una ilustración diferente, unas más sintéticas, otras más francas y otras como sacadas de una antigua imprenta.

Según confiesa, en "La poesía que nos merecemos" no ha evitado poner algún poema "por pudor", porque parte de "una especie de premisa" que formula desde la experiencia, pero sin que sea algo "premeditado".

"No me gusta hacer humor de las cosas que no se pueden cambiar -cuenta- y eso incluye no ser cruel con personas concretas, ni con su condición, sino que incido con severidad en cosas que tienen que ver con hábitos del ser humano que son asquerosos, me oriento a ese tipo de viñetas. No hay alguna que haya parado por creer que iba a acabar en la Audiencia Nacional".

Para ampliar el poder de este "artefacto poético" Blanco se ha lanzado también a la aventura del podcast, y bajo el nombre de "La contención" en este "espectáculo radiofónico" reflexionará sobre el libro con otros artistas.

Pilar Martín