Mas: No me siento nada responsable de lo ocurrido a partir de octubre de 2017

Barcelona, 30 ene (EFE).- El expresidente catalán y exlíder de Convergència Artur Mas ha admitido estar "frustrado" y con el "corazón roto" por la división actual del soberanismo, si bien ha asegurado no sentirse "nada responsable" de lo ocurrido en Cataluña desde el referéndum unilateral de independencia de octubre de 2017.

"Me siento responsable entre 2012 y 2016: hasta que yo me marcho. Me siento corresponsable hasta octubre de 2017, porque el president Puigdemont me pidió colaborar codo con codo. No me siento nada responsable de lo que ocurrió a partir de octubre de 2017", ha aseverado en una entrevista con el diario El País.

En todo caso matiza que él "hubiera actuado de forma muy distinta a como se actuó. ¿Me siento responsable de toda aquella gente que ha quedado desamparada porque su posición era no a la independencia? Pues no. Siempre puse el acento en la posibilidad de votar a favor o en contra. Las elecciones que se hicieron en septiembre de 2015 y diciembre de 2017 fueron legales, no las discute nadie. El independentismo obtuvo la mayoría".

Mas confirma que votará al PDeCAT, formación que recoge la herencia de la extinta Convergència y que marca distancias con la unilateralidad de JxCat de Carles Puigdemont. "Soy de los que tengo el corazón roto por la falta de unidad dentro del soberanismo. Hice el máximo sacrificio en política para garantizar la continuidad, que fue marcharme", asegura en alusión a cuando cedió a la presión de la CUP para desbancarlo como president.

En esta línea, Mas ha admitido sentirse "frustrado" porque los suyos "no hayan sido capaces de garantizar la unidad, que es requisito indispensable para continuar ese proyecto con unas mínimas garantías".

"Me siento víctima de la ruptura, no autor, pero también me siento interpelado a hacer todo lo posible tras las elecciones para recomponer esa unidad", ha añadido.

Mas, impulsor del "procés" soberanista en Cataluña hace diez años, renunció en enero de 2016, cuando era presidente en funciones, a optar a la reelección en beneficio del entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, cediendo el testigo de la investidura tras la presión de la CUP al dar "un paso al lado" en aras de "tirar adelante el país" y evitar comicios.