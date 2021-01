Anna Gabriel avisa de que no entrarán en el Govern para "gestionar miseria"

Barcelona, 30 ene (EFE).- La exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha avisado este sábado de que su formación no entrará en un Govern "que venga a gestionar miseria": "Nosotros estamos aquí para transformar".

Gabriel ha participado de forma telemática desde Suiza, donde huyó de la justicia tras el 1-O, en un acto de campaña de la CUP que ha contado con su candidata para el 14F, Dolors Sabater, y con el también exdiputado en el Parlament David Fernàndez.

El cambio de ciclo que defiende la CUP, ha explicado Gabriel, va "mucho más allá de los quince días de campaña" y de los "resultados puntuales" de las elecciones, por lo que ha pedido no generar "falsas expectativas" ni plantear "falsos embates".

"Claro que no renunciamos a hacer un nuevo referéndum, claro que no renunciamos a desobedecer de nuevo, y claro que no renunciamos a movilizar", ha afirmado Gabriel.

Y ha añadido: "Que algunos nos demuestren que no han aprendido, o que no tienen ninguna intención de aprender porque no tienen ninguna intención de cambiar nada, no quiere decir que la gente no esté, que la determinación no esté".

Por ello, ha señalado que, con una CUP "fuerte" tras las elecciones del 14F, "seguro que pasarán cosas".

David Fernàndez, por su parte, ha afirmado que el actual régimen no es democrático sino "esencialmente plutocrático" porque "mandan los que más tienen".

"Nos dejan elegir qué fracción de las élites nos gobernará. Y ahora viene la operación Illa", ha señalado el exdiputado anticapitalista.

Fernández también ha alertado de que la extrema derecha ha crecido en aquellos lugares en los que "la incomparecencia de la izquierda ha sido más manifiesta".

"Decir que antes Cs y ahora otros espacios políticos vergonzosos captan voto de Pedralbes y Trinitat Vella pero con el programa de Pedralbes es una tautología, es una constante histórica", ha afirmado Fernàndez, en referencia a los barrios más pudientes y los más desfavorecidos de Barcelona, respectivamente.