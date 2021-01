Laia Sanz: "Lloré por el sufrimiento del Dakar y del medio año anterior"

Madrid, 31 ene (EFE).- El antebrazo izquierdo de Laia Sanz recoge el sufrimiento de la piloto de KH-7 y GasGas. De su chaqueta sobresale una vía, por la que cada noche sigue inyectándose antibiótico. Es parte del largo proceso de recuperación de la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Durante meses puso en jaque su salud y su undécima participación consecutiva en el Rally Dakar.

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) decidió ir a Arabia Saudí para probarse después de una convalecencia de medio año. Sin estar plenamente recuperada, firmó una meritoria decimoséptima posición en la general de motos. "Llegué sin preparación, así que acabar un Dakar en el top-20, en estas condiciones, está muy bien", reflexionó durante una entrevista a EFE.

- Pregunta (P): ¿Qué balance hace de este Dakar?

- Respuesta (R): Ha sido un Dakar muy especial, por muchas cosas, pero la valoración es superpositiva sabiendo de donde venía. Creo que puedo estar muy orgullosa de este Dakar.

- P: ¿Le da más mérito a su pleno, de once finalizaciones de once participaciones, sabiendo cómo ha sido este año?

- R: Este año ha tenido más mérito que nunca acabar el Dakar y acabar en el top-20. Es verdad que seguramente no he luchado por el resultado que me hubiese gustado, pero viendo cómo fue el año pasado terminar en la posición 17 y conseguir el once de once es un superresultado.

- P: Si le pido que elabore un ránking de sus once participaciones en el Rally Dakar, ¿en qué lugar pondría este Dakar?

- R: Seguramente, el Dakar en el que acabé novena es mi mejor Dakar. Luego he hecho dos doces, uno de ellos viniendo de un año difícil también. Pero este tiene mucho valor para mí. Fue un año muy complicado, llegué sin preparación. Acabar un Dakar en estas condiciones está muy bien.

- P: Se fue de Barcelona sin saber hasta dónde podría llegar y, después de quince días de competición, la vimos cruzar la meta final en Yeda, muy emocionada. Diría que nunca la habíamos visto tan emocionada.

- R: Si te soy sincera, quince días antes de la carrera no tenía claro ni poder correr. Luego, cuando ya dije "vamos a intentarlo al menos", no tenía claro si podría hacer ni una etapa, viendo cómo estaba en casa y lo que me costaba hacer todo. Me fui sorprendiendo en el Dakar. La primera semana, sobre todo, que las etapas no eran tan físicas y no había tanta piedra, incluso llegué a disfrutar alguna parte. Me sorprendió. Después del día de descanso me costó más. Además, el día de descanso tuve un bajón. Después se me hizo muy duro y el cansancio acumulado se notó mucho durante la segunda semana. Las etapas eran muy largas, más físicas, con más piedra. La llegada fue muy emocionante, ahí salió todo. Lo del Dakar y lo de todo el año. También era el último año que mi mecánico venía, por eso me emocioné.

- P: ¿Detrás de esas lágrimas hay sufrimiento o alegría?

- R: En ese momento, sobre todo, alegría. Acabé once de once participaciones y fue muy especial. Creo que también lloré por el sufrimiento del Dakar y por el sufrimiento del medio año anterior.

- P: ¿Cómo fueron esos meses?

- R: Volví del Dakar con una lesión en la mano que se alargó más de la cuenta. Parecía que no era nada y terminó siendo más de lo que parecía. Me costó mucho recuperarme. Después llegó el confinamiento, pero estaba entrenando bien en casa. Cuando nos dejaron salir, tenía muchas ganas de hacer cosas y de salir con la moto, con la mano recuperada; pero me empecé a encontrar mal. Primero, me encontré con la incertidumbre de no saber qué me pasaba. Tardé mucho en saberlo. Cuando lo supe, empezamos a ponerle remedio pero el Lyme es difícil de combatir. Hay que tener paciencia.

- P: ¿Cómo fue el momento de plantearle a su médico que iba a correr el Rally Dakar?

- R: No se lo creía mucho. Yo tenía la idea de ir a probar, no tenía claro que pudiese seguir todo el Dakar. Tenía idea de probar y a ver de qué era capaz. Estoy sorprendida de haber terminado. Mi médico seguro que también. Ahora pronto la iré a ver.

- P: ¿La enfermedad sigue presente en su día a día?

- R: Sí, es una cosa difícil de combatir. Estoy mucho mejor, eso es lo bueno. Ya puedo hacer muchas cosas, pero el tratamiento es largo y tengo que cuidarme mucho. Todavía me falta un poco para estar al cien por cien.

- P: Al 2021 le habrá pedido salud.

- R: Totalmente. Es algo que siempre le pido al año. De hecho, es lo único que pido. Si tienes salud, puedes comerte el mundo. Sin salud, es imposible. Es algo que ya pedía antes de haber estado enferma. Después de algo así, todavía más. No ha sido una época fácil para ponerme enferma, por el tema de la COVID-19, pero el equipo me ha apoyado, me ha entendido y no me ha puesto ninguna presión para volver. Debo agradecérselo, porque es la segunda vez que algo así me deja un poco KO. Los patrocinadores me han estado apoyando también para un Dakar al que iba con muchas incógnitas.

- P: ¿Su actuación ha sorprendido en el seno de su equipo?

- R: Sí. Todo el mundo está sorprendido, pero la que más lo está soy yo y los que han vivido el día a día conmigo.

- P: ¿Ha descubierto cosas que desconocía de sí misma en este proceso?

- R: De todo se aprende un poco, supongo. Pero preferiría no aprender de esta manera y que no hubiese pasado esto. Es duro. Aprendes que hay que tener paciencia y que hay cosas que no podemos controlar. A mí me gusta tenerlo todo muy controlado, pero hay cosas que se escapan, como esto.

- P: ¿La enfermedad le permite pensar qué hará en las próximas semanas o meses?

- R: Ahora, pienso en recuperarme y en descansar. El post-Dakar a veces también es un poco duro, aunque este año con esta situación no ha sido tan duro como otras veces. Tendré unos días de desconexión total, pero haciendo actividad porque tengo muchas ganas. He pasado un año tan parada que tengo muchas ganas de encontrarme del todo bien y hacer deporte y mil cosas más. Luego, ya empezaré a pensar en la temporada.

Lucía Santiago