Illa choca con los candidatos soberanistas al pedir "pasar pagina" del procés

Barcelona, 31 ene (EFE).- El cabeza de cartel del PSC, el exministro Salvador Illa, ha chocado este domingo con los candidatos independentistas en el debate que organiza TVE con motivo de las elecciones catalanas del 14F al pedir "pasar página" del procés y ofrecer "diálogo dentro de la ley".

"Están en el pasado. Hay que superarlo y pasar página", ha señalado sobre el referéndum del 1-O Illa, quien ha abogado por "reencontrarse, reconocer a los que piensan distinto" y "dialogar dentro de la ley que tenemos": "Ni una parte se va a imponer sobre la otra, ni la otra sobre la una", ha prometido.

Se ha dirigido así al vicepresidente catalán y líder de ERC, Pere Aragonès, que le ha recriminado que pida "pasar página" y "olvidar" el proceso independentista cuando aún hay "gente en prisión y en el exilio".

"Yo no quiero pasar página del 1-O, sino encontrar una solución", ha subrayado tras defender que ésta debe hallarse "de manera democrática, votando en las urnas" y con una ley de amnistía que englobe tanto a los líderes soberanistas condenados por el Supremo como a aquellos que están huidos de la justicia.

Un comentario al que Illa ha replicado retándolo a aclarar si su formación está dispuesta a "dialogar" con el Estado: "¿Está de acuerdo en dialogar respetando la ley? ¿Sí o no? La pregunta es muy sencilla. Dentro de la ley que tenemos. Y si no, vea lo que pasa a los que se la saltan", ha cuestionado.

Al cruce de reproches se ha sumado el candidato de la CUP Carles Riera, quien ha recalcado que España "no es un Estado democrático", así como la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, que, en la misma línea, ha indicado que España "no tiene cultura democrática" y que el "diálogo no ha servido para nada".

"La idea del diálogo del Estado español es decidir incluso de qué se habla en el Parlamento de Cataluña", ha denunciado para opinar que "el límite del juego no debe ser la Constitución, sino la democracia".

Una crítica que ha recogido el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, para exigir a Illa que decida si, tras las elecciones, hará "un tripartito con quien afirma que dará un golpe de Estado".

"Ya le respondo yo: no llegaremos a ningún acuerdo con el PSC porque defendemos modelos absolutamente contrapuestos", ha avanzado Aragonès.

El cabeza de lista del PPC, Alejandro Fernández, también ha salido al paso y ha acusado a Illa de "volver a mentir a los catalanes" al pedir "votos constitucionalistas para después entregárselos a ERC por la supervivencia de Pedro Sánchez".

Por otra parte, tras varias intervenciones críticas del cabeza de lista de Vox, Ignacio Garriga, contra la "mafia separatista", Riera ha protestado por la presencia del candidato de una formación de extrema derecha en el debate.