Comisario Schmit: España debe reequilibrar economía con fondo de recuperación

El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, asegura en una entrevista con Efe que España debe aprovechar los fondos de recuperación europeos para "reequilibrar" su economía y no ser tan dependiente de la construcción y el turismo, y que al tiempo aumente la inversión en educación y formación de los trabajadores. En ese sentido, avisa de que "los próximos dos o tres años" serán clave para el país.

Schmit recomienda además que los mecanismos de reducción de jornada se retiren con cautela y que se acompañen de políticas del mercado laboral muy activas.

PREGUNTA: ¿Cuándo volverá el desempleo a los niveles previos a la pandemia en la Unión Europea (UE)?

RESPUESTA: Podría ser el año próximo (...) Ahora tenemos una tendencia en la que el desempleo todavía está creciendo, no muy rápido, gracias a los sistemas de reducción de jornada. Después, creo que si la economía realmente se relanza en Europa, tendremos una reducción en las tasas de desempleo y eso podría pasar más el año próximo que este.

"CAUTELA" EN LA RETIRADA DE LOS ERTES

P: ¿Teme una gran subida del paro cuando se retiren por completo los sistemas de reducción de jornada, como los ERTE españoles?

R: Los Estados miembros son bastante cautelosos y estoy de acuerdo con ello. No deberíamos retirar de manera demasiado brutal y rápida estos mecanismos de reducción de jornada laboral, en especial, en esos sectores que permanecen bajo mucha presión. Así es como debemos gestionarlo, con cautela. Eso creo que es lo que España y muchos Estados miembros están haciendo (...). Es importante también que al mismo tiempo que los retiremos, apliquemos nuevos mecanismos de gestión y políticas del mercado laboral porque cuando se realice la retirada, habrá gente que perderá su trabajo, así que debemos ver qué les pasará a ellos. El peligro es que entremos de nuevo en un paro estructural de larga duración, y esto se tiene que evitar. Retirar los mecanismos de reducción de jornada debe ir en paralelo acompañado de unas políticas del mercado laboral muy activas.

P: ¿Cree que será necesario y posible un segundo fondo SURE?

R: No puedo comprometerme ahora con un segundo SURE (el instrumento comunitario dotado con 100.000 millones de euros en créditos para cubrir los sistemas de reducción de jornada y de los que ya se han asignado 90.300 millones a dieciocho Estados miembros), pero creo que, especialmente, cuando digo que tenemos que tener esta transición de los mecanismos de reducción de jornada a políticas muy activas del mercado laboral, debería haber recursos disponibles para apoyar estas transiciones. Veo que ahora en Francia han negociado con los agentes sociales un planteamiento que prolonga la reducción de jornada, pero que al mismo tiempo ayuda a la gente a cambiar de sector laboral, a sectores que pueden necesitar trabajadores, y usan el tiempo para formar a la gente con otras habilidades para permitirles cubrir otros empleos y sectores. Esto, ciertamente, significa que debe haber inversión (...).

INVERSIÓN "REAL Y FUERTE" EN EDUCACIÓN Y NUEVAS CAPACIDADES

P: ¿Qué falla en España para que haya tanto paro estructural y juvenil y tanto empleo precario?

R: España aún no ha superado realmente las consecuencias de la crisis previa. Ha habido una reducción muy fuerte del paro porque España tenía uno de los niveles de desempleo más altos durante la crisis y ha habido una disminución, pero, no obstante, el paro estructural sigue siendo relativamente alto. Ahora ha aumentado de nuevo por la crisis del coronavirus y esto está relacionado también con la estructura de la economía española. Antes de la crisis anterior, estaba muy especializada en la construcción y en el turismo. Aquí debe haber un reequilibrio y eso es también lo que debe hacerse mediante los planes de inversión y recuperación y creo que esa es también la intención del Gobierno español, realmente invertir mucho en nuevas tecnologías, en hacer la economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental, invertir mucho en energías renovables. Pero para que esto tenga un impacto en el mercado laboral, esto significa que, de nuevo, tenemos que invertir más en educación y aprendizaje de nuevas habilidades. Si no, tus reformas e inversiones en tecnología no funcionarán porque el nivel de educación no es suficiente. Debe haber una inversión real y fuerte en educación, por un lado, y una inversión fuerte y real en la enseñanza de nuevas capacidades a la mano de obra actual.

P: ¿El fondo de recuperación va a ser la solución para todos los problemas del mercado laboral español?

R: No creo que un instrumento pueda ser la solución para todos los problemas, pero hay mucho dinero ahí. España tendrá en torno a 80.000 millones de euros en un tiempo relativamente corto, que es una gran cantidad de dinero, mediante el mecanismo de recuperación, junto a ReactEU (el nuevo fondo de cohesión) y el dinero del presupuesto europeo, principalmente el fondo de cohesión. Si este dinero se usa bien en promover las inversiones adecuadas, tecnología, capacidades, educación, pero también en servicios públicos, creo que esto puede realzar una dinámica muy positiva en la economía española. Creo que los próximos dos o tres años son clave en ese aspecto y, por tanto, el fondo de recuperación y resiliencia juega un papel importante. (...)

LOS ERTES Y EL DERECHO A DESCONECTAR, ACIERTOS ESPAÑOLES

P:¿España ha dado una buena respuesta en el ámbito del mercado laboral durante la pandemia?

R: En general sí, porque la introducción de amplios mecanismos de reducción de jornada (los ERTE), que no era algo que España hubiera hecho antes, fue un enfoque bastante innovador. Había funcionado muy bien en Alemania durante la última crisis, pero no era realmente parte de la tradición del mercado laboral español y creo que el hecho de que esto se gestionara ha preservado muchos empleos, ha evitado un paro masivo que podría haber tenido consecuencias sociales realmente dramáticas (...). Apoyar los sectores afectados, las empresas, las pymes, también fue lo adecuado porque estamos en una situación que es muy diferente incluso de las crisis anteriores. (…)

P: La Eurocámara ha pedido a la Comisión una ley para garantizar el derecho de los trabajadores a desconectar. ¿Está preparando el Ejecutivo comunitario una propuesta?

R: Esto está muy vinculado a la revolución tecnológica que hemos visto antes de la pandemia y ahora, con la pandemia, muchas cosas se han acelerado y hemos tenido un incremento muy fuerte en el teletrabajo. Esto fue también positivo porque protegió muchas actividades, ayudó a la gente a permanecer en activo, pero también debemos encontrar un equilibrio, porque significa que la organización del trabajo está cambiando (...). No podemos esperar que la gente esté trabajando las veinticuatro horas, que tengan que estar disponibles en cualquier momento, porque desde el punto de vista de la salud, de las condiciones de trabajo, de que tienes que tener un equilibrio entre la vida privada o familiar y la laboral esto no es posible. Por tanto, creo que la idea de tener el derecho a desconectar es importante para el trabajador, pero incluso para la empresa, porque si empujas a la gente a estar de manera permanente disponible, quizá algunas personas lo soportarán, pero mucha gente terminará con todo tipo de problemas como el estrés o incluso con el síndrome del trabajador quemado (“burnout”). Y entonces, la empresa tiene un problema, no solo la persona, porque la gente a veces estará de baja por enfermedad durante mucho tiempo. Esto tiene muchas consecuencias para las empresas, pero también para la comunidad, la protección social y los sistemas de salud. Por tanto, debemos encontrar el equilibrio adecuado y ese es el derecho a desconectar. No puede aplicarse del mismo modo en un banco o en una sociedad mercantil o en un restaurante. Por tanto, esto debe negociarse al nivel de la empresa o del sector por los agentes sociales. Estoy interesado en establecer este derecho y debería ser un derecho europeo. España tiene, por cierto, el derecho a desconectar. Creo que España es uno de los pocos países que tiene este derecho. (…) Debemos empujar para establecer este derecho europeo.

