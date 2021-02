Nadal no disputará su partido ante De Miñaur por una lesión en la espalda

Melbourne (Australia), 2 feb (EFE).- El español Rafael Nadal anunció en su cuenta personal de Twitter que no podrá disputar su partido de Copa ATP programado ante el australiano Alex De Miñaur por una lesión en la parte inferior de la espalda.

El tenista Rafael Nadal durante una sesión de entrenamiento. EFE/EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT