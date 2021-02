Un grupo de víctimas critica la sentencia al jefe de la agencia Dana Models

Pamplona, 2 feb (EFE).- Un grupo de modelos víctimas del jefe de la agencia Dana Models ha mostrado su desacuerdo con la sentencia que condena a Daniel Lucía a 115 años de prisión, de los que cumplirá un máximo de cinco, tras lograrse un acuerdo entre las partes.

Son varias las jóvenes en desacuerdo, señala a EFE una de ellas, Andrea A., que tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos. Ella apunta que algunas de las 129 chicas estaban sin representación legal, por lo que “no hubo una consulta a las víctimas” por parte de los letrados.

Otras, por su parte, han conocido la sentencia a través de los medios de comunicación porque el nivel de información sobre el posible acuerdo “ha sido cero”.

Ahora están intentando organizarse en grupo para movilizarse tras publicarse la sentencia. Por el momento, han logrado contactar con más de una decena de las víctimas del jefe de la agencia de modelos que se muestran disconformes con el acuerdo entre las partes.

Una de las primeras en manifestar su rechazo a la sentencia ha sido la participante en 'realities' Sofía Suescun, quien señaló en el programa "Ya es mediodía" de Telecinco al conocer el acuerdo que con ella el ahora condenado “tuvo otro tipo de delitos mucho más graves que la grabación de imágenes”, al tiempo que apuntó que “no se ha hecho justicia porque merecía una pena mucho más grande”.

Las jóvenes, que ahora intentan encontrar a otras afectadas, se quejan de que, al haber acuerdo previo al juicio, no se les “ha dejado hablar” y critican “lo que ha tardado el juicio”, cerca de seis años desde que en 2015 una investigación iniciada tras la denuncia de una de las víctimas desencadenara el proceso, apunta una de las jóvenes que ejerce de portavoz del grupo.

Otra de las jóvenes, Andrea D., confirma que las afectadas querían testificar y contar su relato. Ella tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos y afirma que “hace una semana” comenzó a insistir para que le informaran del procedimiento para poder testificar porque “al vivir fuera de Pamplona tendría que ser online”.

“Una vez se puso fecha al juicio y me llegó la citación sentí un poco de esperanza, por lo menos de poder testificar”, añade, un hecho que finalmente no se ha producido al no celebrarse el juicio.

Ella aún sigue en terapia psicológica “para intentar superarlo, pero la cabeza da para lo que da”. “No termino de asimilarlo”, apunta.

“Nos han avisado de repente de que ya se había llegado un acuerdo, sin tener constancia siquiera de que existía una posibilidad de acuerdo“, señala Andrea D. en conversación con EFE.

El asunto afectaba a 140 mujeres. “Al principio y al ser tantas“, 129 denunciantes, “la propia policía nos dijo que lo mejor era que pusiéramos una denuncia conjunta para que se hiciera cuanto antes“. A pesar de que procedieron así, el juicio ha llegado tres años después de que se instruyera el caso y casi seis años después de los últimos hechos probados, que tuvieron lugar en febrero de 2015.

La dilación indebida en el juzgado ha sido uno de los atenuantes aplicados en la reducción de la condena, junto a la confesión de los hechos por parte de Daniel Lucía, quien ha sido condenado a 115 años de prisión por haber filmado y fotografiado a 129 mujeres desnudas sin su consentimiento, después de citarlas en su agencia, ya cerrada.

La petición de la Fiscalía era de 406 años de prisión, aunque antes de que se celebrara la vista ambas partes llegaron a un acuerdo, reduciendo la condena a 115 años, de los que cumplirá cinco, en virtud del artículo 76 del Código Penal.