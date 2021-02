Gahela Cari, candidata trans discriminada en Perú: "Cuestionan mis genitales"

Lima, 2 feb (EFE).- La candidata trans al Congreso de Perú Gahela Cari es objeto de discriminación por parte de otros políticos que se burlan de que figure en las listas electorales con su nombre masculino, el mismo con la que fue registrada al nacer y que el Estado peruano no le permite cambiar.

"Como no encuentran ningún delito ni acto de corrupción en mi vida, lo único que cuestionan es lo que tengo entre mis piernas, mis genitales, cuando no les corresponde, porque mi identidad de género es parte de quien soy y es un derecho protegido", denunció este lunes Cari en declaraciones a la Agencia Efe.

Hasta dos rivales políticos suyos han aludido al nombre masculino que figura en su documento nacional de identidad (DNI), su nombre "muerto" como ella le dice.

"Me niego a decirlo porque para mí no es mi nombre legal, es un nombre impuesto", apuntó Cari, que por segunda vez postula para congresista con el partido de izquierda Juntos por el Perú, que lidera Verónika Mendoza como candidata presidencial.

ATACADA POR SU IDENTIDAD IMPUESTA

El primero en recordarle los datos de su DNI fue el hasta entonces casi desconocido candidato al Congreso Frank Krklec, del partido de ultraderecha Renovación Popular: "si desea denunciar a alguien por transfobia puede comenzar por usted mismo", le dijo a Gahela después de mantener un debate cara a cara con ella.

"Durante todo el debate se dirigió a mí como Gahela. Ya unos días después usó sus redes para tratarme en masculino y a usar mi nombre muerto", recordó Cari, que se define como una mujer trans, migrante, afroandina y campesina.

También ha usado la misma táctica el suspendido gobernador regional de Junín y líder del partido de izquierda radical Perú Libre Vladimir Cerrón, quien fue condenado por corrupción: "Se queja de que lo agreden, pero agrede impunemente. Debiera tener más respeto si reclama que lo respeten", escribió en redes sociales.

A ello se suman otras alusiones similares a Gahela en una campaña de desinformación que ha usurpado la identidad de Ama Llulla (no mientas, en quechua), una iniciativa inédita de medios de comunicación independientes que verifica el contenido del discurso político de los candidatos.

UNA MUESTRA DE ALGO MUCHO MAYOR

"(Todo esto) parece algo que no debamos prestarle atención, pero es una muestra de lo que pasa con las personas trans y con las diferentes identidades de género", advirtió Cari.

"No es mas que un indicador de un sistema que genera desigualdades, precariza nuestras vidas, nos saca de las escuelas, nos obliga a la prostitución o a tener que migrar, muchas incluso afuera de Perú solo por sobrevivir, porque a veces dentro de nuestros hogares están los que más nos agreden o violentan", añadió.

Por eso la candidata ha denunciado la agresión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "porque la transfobia es discriminación, y la discriminación, es un delito y no podemos pasarlo por alto".

"No vamos a guardar silencio. Yo voy a seguir luchando contra todas las formas de discriminación con todas mis fuerzas", recalcó Gahela, quien recordó que ha sido víctima de discriminación toda su vida y la única diferencia es que esta vez viene abiertamente de otros candidatos y políticos.

DISCRIMINADA Y TAMBIÉN AMENAZADA

Con su siempre distintivo sombrero y coleta andina y el pañuelo verde en defensa del aborto libre, Gahela relató que en redes sociales intentan averiguar dónde vive.

"Han venido afuera de mi casa a decirme que me van a golpear hasta volverme macho. A través de cuentas falsas o perfiles anónimos preguntan dónde vive mi familia para ir a golpear a mi mamá por no haberme criado bien", narró Gahela.

"En la campaña del año pasado también hubo muchísima transfobia. Estaba esperando el autobús y alguien me interceptó y me dijo: 'ah, tú eres el cabro (gay) que quiere homosexualizar a todos nuestros hijos', y comenzó a patearme. Lo único que pude hacer fue meterme al autobús e irme con mucho miedo", recordó.

Para Gahela, el reciente episodio protagonizado por otros candidatos lo que ha hecho es "demostrar la necesidad de contar mecanismos y leyes que garanticen los derechos de las personas trans".

"No se puede hablar de democracia en un país que sigue negando a las personas trans contar con un documento que refleje su identidad. El Estado peruano viola la normativa internacional, que reconoce la identidad de género como un derecho humano", destacó.

SU PROMESA, UNA REFORMA DE GÉNERO

En ese sentido, la candidata enfatizó que una de sus iniciativas si es elegida congresista será impulsar una reforma de género, lo que no solo incluye una ley de identidad de género que garantice a las personas trans poder cambiar los datos de su DNI de manera "segura, rápida y gratuita".

"Hoy las personas trans tienen que ir en este país a un proceso judicial que no solo nos quita las pocas monedas que tenemos sino que también es costoso emocionalmente, largo y revictimizante porque no es seguro. Te puede tocar un juez transfóbico y terminamos con sentencias que no permiten el cambio de datos en el DNI", apuntó.

Esa reforma promovida por Gahela también planteará una ley de educación sexual e integral en todo los espacios educativos, un cupo laboral para personas trans, un protocolo de atención en salud para personas trans y mecanismos para acabar con el acoso escolar transfóbico, causante de deserción estudiantil "y, en el peor de los casos, del suicidio".