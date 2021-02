La pandemia deja nuevo récord de muertes, 724, pero sigue frenando su avance

Madrid, 2 feb (EFE).- La pandemia de coronavirus aminora su velocidad de transmisión en España, con menos contagios, una menor incidencia acumulada y un leve descenso de la presión de las unidades de cuidados intensivos; sin embargo, este martes se ha registrado la cifra más alta de fallecimientos de la tercera ola: 724 personas.

El Ministerio de Sanidad ha notificado 724 muertos más con respecto a las cifras del lunes: 59.081 personas han fallecido de coronavirus en España.

Los nuevos positivos son 29.064 -con lo que se han contagiado 2,85 millones de personas- y la incidencia acumulada cede 18,8 puntos hasta los 846,84 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes se sitúan la Comunidad Valenciana (1.382), Castilla y León (1.293), La Rioja (1.268), Castilla-La Mancha (1.105), Melilla (1.040) y Murcia (1.016).

Este martes ha descendido la presión en las ucis, siete décimas por debajo del lunes, situándose en el 44,58 % de ocupación por covid-19 con 4.853 personas en cuidados intensivos.

En los hospitales españoles hay 31.118 personas hospitalizadas con coronavirus (905 menos que este lunes), que ocupan un 24,18 % de las camas totales (frente al 24,96 % del 1 de febrero).

PESIMISMO CON RESPECTO A SEMANA SANTA

Y aunque la curva de contagios desciende tímidamente, la perspectiva de recuperar la normalidad de los desplazamientos para Semana Santa se ensombrece.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera "difícil" que en Semana Santa haya una "movilidad normalizada" y que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el turismo.

Por ello, Montero ha aconsejado "no trasladar prisas ni presión por empezar la desescalada" y ha advertido de que el Gobierno estará "vigilante" para que la movilidad nacional se rija "por criterios exclusivamente epidemiológicos".

En el mismo sentido, la mayoría de los partidos políticos han pedido no generar "falsas expectativas" ante una posible mayor movilidad durante los días de Semana Santa y han coincidido en que la prioridad es "salvar vidas".

También el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha subrayado que ante una situación "muy difícil" con muchas muertes, ingresos y nuevos contagios, "no es ninguna prioridad salvar la Semana Santa", mientras que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha dicho que "no es responsable abrir expectativas que no va a ser posible cumplir" y ha avanzado que no será posible la celebración de los Sanfermines en 2021.

España cerrará 2020 con una cifra de turistas extranjeros que no se recordaba desde los años 70 del siglo pasado, porque apenas llegarán a 20 millones, lejos de los 83,7 millones de 2019, como consecuencia del parón de la actividad en todo el mundo para frenar la pandemia de la covid.

En otro orden, España se ha sumado este martes al listado de países que reconocen la covid-19 como enfermedad profesional de los sanitarios, cuando hasta ahora sólo era una contingencia profesional derivada de un accidente de trabajo.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la SARS-CoV-2 pasa a ser enfermedad profesional para el colectivo sanitario, sociosanitario, así como celadores y profesionales que desempeñan su trabajo en el ámbito de la Sanidad.

Este cambio implica una mayor protección ya que da derecho a que la empresa complete las retribuciones que se reducen en los periodos de la baja para que los trabajadores cobren el 100 % del salario y evita tener que acreditar el contagio mediante un parte de accidente, ya que se da por demostrado que el origen es de carácter laboral.

MÁS DE 100 MILLONES DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL MUNDO

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que ya se han administrado en todo el mundo más de 100 millones de dosis de vacunas anticovid, de ellas 1.673.054 en España, donde más de 418.000 personas han recibido las dos dosis necesarias para la inmunidad.

Además, este martes se han conocido resultados esperanzadores de la vacuna rusa Sputnik V.

Un análisis provisional de los datos del ensayo en fase III de la Sputnik V sugiere que un régimen de dos dosis ofrece una eficacia del 91,6% contra la enfermedad sintomática; una protección que en mayores de 60 años es muy parecida y se eleva al 91,8%.

Los resultados preliminares, publicados en "The Lancet", se basan en el análisis de los datos de casi 20.000 participantes, de los cuales tres cuartas partes recibieron la vacuna y una cuarta parte un placebo.

También en la jornada del martes ha trascendido que la vacuna de AstraZeneca es "segura", si bien todo apunta a que en España, como ya se ha decidido en Alemania, no se vaya aún a administrar a los mayores de 65 años por la falta de datos que constaten su eficacia en este colectivo.

Este es uno de los temas que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio trata en su reunión y será mañana la Comisión de Salud Pública la que adopte una decisión al respecto, aunque Sanidad avanzó ayer que "es muy posible" que se opte por no recomendarla en mayores de 65.