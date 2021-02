Igualdad mantiene su plan de llevar la ley trans al Consejo de Ministros en unos días

Madrid, 3 feb (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha asegurado que los anteproyectos de leyes trans y de igualdad LGTBI se aprobarán en el Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, a pesar de las diferencias que existen en el seno del Gobierno, pues ha mostrado su convencimiento de que se pueden alcanzar acuerdos en pocos días.

"Se llevará al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero. (...) Hay negociaciones muchísimo más complejas que se han resuelto antes, estamos hablando de pocos días, pero quedan días de sobra", han indicado este miércoles fuentes del Ministerio dirigido por Irene Montero.

Con respecto a las posturas que mantienen los socios del Ejecutivo de coalición con respecto a la ley trans, las mismas fuentes han precisado que se trata de matices, no de diferencias, ya que parten "de un consenso enorme" que es la ponencia aprobada en el Congreso de los Diputados en 2019 y que fue respaldada por ambos partidos.

"El Ejecutivo tiene que escuchar al legislativo", han insistido.

Sin embargo, no han querido precisar cuáles son los puntos de desencuentro entre Unidas Podemos y el PSOE con respecto a la ley trans, tan sólo han sostenido que se dan a la hora de traducir "con el mayor rigor y calidad normativa posibles" los derechos de este colectivo.

Preguntadas las fuentes acerca de si el PSOE está de acuerdo con garantizar la libre determinación del género, han contestado que esa cuestión han de responderla los socialistas, si bien han insistido en que ya lo respaldó en el Parlamento en 2019, es algo que llevaban en su programa electoral y en que el PSOE siempre ha estado de acuerdo con proteger los derechos del colectivo LGTBI.

Con respecto a las consideraciones en las que Moncloa precisaba este martes que el borrador de ley trans de Igualdad no respondía a los postulados del Ejecutivo sino exclusivamente a los de Unidas Podemos, las fuentes del Ministerio han contestado que no tienen "constancia de que el Ministerio de Igualdad no forme parte del Gobierno".

"Seguiremos trabajando con quien haga falta para llegar a consensos, también en el seno del Gobierno", han añadido desde Igualdad y han insistido en que es necesaria la cautela a la hora de hablar de la negociación, pues ésta sigue abierta.

Además, han detallado que la negociación no sólo se está llevando a cabo con la vicepresidencia primera, sino con el resto de Ministerios, pues lo habitual en el trámite legislativo es que un ministerio elabore un borrador y el resto haga sus aportaciones, es de "normalidad absoluta".

"Lo que más nos interesa es llegar a un acuerdo", han afirmado, para añadir que el borrador de la ley trans "es un primer paso y queda muchísimo trabajo por delante, muchísimos debates".

Ahora bien, han explicado que los borradores ya están a disposición de los subsecretarios de estado para su debate previo a la llegada al Consejo de Ministros.