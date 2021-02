Zapata: En tiempos de pesimismo, el Himno de la Alegría nos da ganas de vivir

Valencia, 3 feb (EFE).- El "Resistiré" del Dúo Dinámico que monopolizó la banda sonora española de la primera ola de la pandemia terminó por saturar el aguante musical del tenor José Manuel Zapata, quien ve claro, ante el desánimo actual, qué oda a las ganas de vivir deberíamos escuchar bien: el Himno de la Alegría, de Beethoven.

En una entrevista con EFE, Zapata, uno de los tenores españoles más influyentes y reconocidos en el mundo de la ópera y la difusión cultural, ensalza así el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía del genio alemán frente a "un pesimismo" del que, según cree, todo el mundo está "ya hasta las narices".

Y confiesa que su "himno" particular de aquellos primeros meses del coronavirus fue la revisión de Max Richter de Las cuatro estaciones de Vivaldi: "Me ayudó muchísimo, era escuchar la vida".

El mediático tenor granadino acaba de publicar "Música para la vida. From Bach to Radiohead" (Planeta), donde a través de casi 300 páginas ofrece una ensalada literaria que aúna -con estilo desenfadado, mucho humor y constantes referencias culturales e históricas- autobiografía con guía musical (no solo clásica) para neófitos, instrucciones para la vida con ensayo de autoyuda.

Y AHORA, UNOS MINUTOS MUSICALES

Zapata Tenor (su nombre artístico) resume en este libro el alma del espectáculo homónimo con que ha girado por España para repasar su experiencia vital -su descubrimiento de la música, los duros inicios laborales, el éxito en el MET de Nueva York, La Scala de Milán o el Teatro Real de Madrid-, su reinvención -incluso física- y "la búsqueda de la felicidad a través de la música", donde caben desde Rossini, Bach y Pavarotti a Rosalía, Iron Maiden y Chavela Vargas.

Y todo ello "con alegría, con humor, para intentar superar esta losa pandémica", señala el intérprete y ocasional director de orquesta, defensor de la cultura como "enorme bien común" que debe estar tan subvencionada como la agricultura o la automoción, para quien la música es algo tan vital que nos acompaña desde el vientre materno y empapa cada recuerdo y experiencia, independientemente de su estilo, cadencia y tonalidad.

¿Y el reguetón? "¡Me duelen sus letras!", clama para admitir que hay "una música para cada instante" y que no todo es malo dentro de ese estilo, pero reconoce que le disgusta desde la actitud que promueve hasta el "éxito fácil" que parecen vender sus artistas, y tiene una teoría sobre el éxito del que goza, como atestiguan las cifras de plataformas como Spotify: "Creo que los jóvenes no escuchan esas canciones, solo las oyen".

A Zapata, quien ha actuado en varios de los mejores auditorios del mundo, le encantaría cantar algún día con Serrat y Perales y ofrecer un "megaconcierto" en Cádiar, su pueblo de la Alpujarra granadina.

LAS PETICIONES DEL OYENTE

Amante de los retos, Zapata ha aceptado el que le ha lanzado EFE: ¿qué música le recomendaría en estas semanas tan aciagas a según qué oyente? Y esta es la particular lista de reproducción o "playlist" que le sale a bote pronto:

- Para un presidente del Gobierno: "Algo de Mozart, que mezcla templanza y alegría, conocimiento y genialidad".

- Para una enfermera: "Una canción para darle las gracias, como 'Las simples cosas', de Chavela Vargas".

- Para unos padres con los hijos confinados: "Música de Bach, porque necesitan paciencia, que el mundo se calme".

- Para una desempleada: "El arreglo coral de Favero sobre el poema de Benedetti 'Te quiero'. Para mí es un himno, genera positividad para alguien que espera un trabajo en un momento de desesperación. Da esperanza".

- Para unos abuelos que no pueden ver a sus nietos: "'Qué no daría yo', de Rocío Jurado".

- Para un migrante que trabaja en el campo: "El aria 'Improvviso', de Andrea Chénier, para denunciar las injusticias sociales y cómo la alta sociedad maltrata a quienes no son como ellos".

Carlos Bazarra