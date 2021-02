Albert Bertran, un Jonas Jonasson a la española con novela en la Guerra Civil

Barcelona, 4 feb (EFE).- Como hiciera Jonas Jonasson con un abuelo centenario, el escritor Albert Bertran Bas lleva a su protagonista, Homero, por una peripecia en la historia española de la Guerra Civil y la posguerra en su primera novela, "La memoria eres tú", con encuentros con Franco, Hitler, Hemingway, Machado o Bella Dorita.

Bertran, que siempre tuvo "necesidad de escribir para reflexionar, para plasmar pensamientos", decidió estudiar Periodismo precisamente para poder escribir, pero tampoco acabó de llenarle, ha explicado en una entrevista con EFE.

Fue esa insatisfacción la que le llevó a estudiar Guion, que le permitía aunar dos de sus vocaciones, "la escritura y el cine", porque "hacer un guion es siempre más fácil que sacar adelante una película".

La idea primigenia, con la que planteó un ejercicio en el posgrado de guion, era escribir sobre "un anciano viudo al que desahuciaban de su casa y era acogido por unos estudiantes que vivían en la puerta de enfrente, pero el ejercicio consistía en alejarnos de lo fácil, y el que tenía una película de ciencia ficción le obligaban a cambiar de época, y al que la situaba en el espacio le hacían convertirla en un western".

Ese repensamiento de la historia propia llevó al autor a pensar en su abuelo, un hombre de 95 años lleno de historias y anécdotas y fue así como surgió el párrafo de presentación de la novela.

"Mi nombre es Homero. He cruzado los Pirineos a pie con quince años. La guerra se llevó a mi familia. He crecido huérfano en las calles de Barcelona y casi muero en las cárceles del Uruguay. He bebido con Hemingway, he saludado a Hitler y he hecho el amor en el coche de Franco. He silenciado al Molino y me ha besado la Bella Dorita. He empuñado el cuchillo de Toro Sentado (...). Me han fusilado (...). Y me he enamorado. Tres veces. Las tres de la misma mujer. Esta es mi historia. Esta es mi odisea".

Tras indagar en la intrahistoria familiar descubrió que la novela sería, ante todo, "una aventura" en la que Bertran da rienda suelta a su pasión de "mezclar la historia real con personajes inventados; y aunque Homero tiene cosas del abuelo, es un personaje de ficción".

Nacido en Barcelona en 1982, Albert Bertran tiene más referentes audiovisuales que literarios, aunque reconoce que su novela podría emparentar con filmes como "Fievel y el nuevo mundo", producida por Steven Spielberg, "Forrest Gump" o en el terreno literario con la picaresca. "Al final acabo incorporando cosas que he leído o visto de manera casi inconsciente", admite.

Sin embargo, su interés siempre fue "hacer una historia de aventuras que se vuelven reales por el contexto histórico, porque la época te empuja".

"La memoria eres tú" (Roca) presenta a Homero, un adolescente hijo único de una familia acomodada de Barcelona, que se queda solo durante la Guerra Civil española, y mientras hace lo imposible por seguir la pista de su padre, en su mente siempre está presente la indómita Cloe, una granjera que le salvó la vida y que se la marcará para siempre, con vidas que se entrecruzan en diferentes momentos y situaciones a lo largo de toda una década.

En ese viaje físico e introspectivo, mientras intenta descubrir quién es, el protagonista avanza por la historia de España cruzándose con personajes como Robert Capa, Hemingway, Hitler, Machado o la Bella Dorita; presenciando inventos como el futbolín, lugares míticos como el Molino o momentos históricos como el hundimiento del Uruguay, la entrada de los franquistas en Barcelona o la reunión de Hendaya entre Franco y Hitler.

En la novela conviven la Barcelona gris y la más canalla del Paralelo y la Rambla: "No quería hacer una novela gris y aunque la novela está situada en la Guerra Civil no es de la Guerra Civil. Acompaño a mi personaje en un momento triste pero, cuando respira un poco más de vida, incluso la ciudad le acompaña y esa Barcelona derrotada expresa sus ganas de salir, cantar y bailar, e igual es algo que el lector actual de la pandemia lo entiende mejor".

Tras esta novela, que desde este jueves está en las librerías, Bertran ya baraja la posibilidad de escribir como "una especie de extensión" de la primera, que recurriría al personaje de Cloe para "pasear al lector por la década de los 50 hasta los 60".

No es su único proyecto, también tiene la idea de escribir otra novela histórica, situada en el siglo XV, en la época de la conquista de América, y está ultimando la escritura de un guion para la productora Filmax, un thriller psicológico del que acaba de entregar la última versión y que dirigirá Carlota Pereda.

Jose Oliva