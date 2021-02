La recuperación del sector inmobiliario se pospone a principios de 2022

Madrid, 4 feb (EFE).- Una vez superado el "efecto sorpresa" de la pandemia de la covid-19, la inversión inmobiliaria crecerá este año un 15 % respecto a 2020, hasta los 9.000 millones de euros, aunque el sector no empezará a recoger los frutos de la recuperación hasta el final del ejercicio o principios de 2022, según señala la consultora JLL España.

El residencial se perfila como segmento predominante a la hora de acaparar el capital (un 52 % más que en 2020), con el negocio del 'build to rent' (construir para alquilar) como gran polo de atracción del apetito inversor internacional, añade.

Un interés que no se ha frenado por las medidas de control de rentas adoptadas en Cataluña ni por otras de corte intervencionista que pretende impulsar Unidas Podemos con la ley estatal de vivienda, asegura el director de Inversores de la consultora, Sergio Fernandes: "a los inversores eso no les preocupa, les preocupa la incertidumbre".

Fernandes argumenta que frenar los precios de los alquileres a través de medias restrictivas "es algo nuevo quizás en el mercado español, pero no es nuevo en el mundo, es algo que se está viendo y a lo que los inversores se están acostumbrando, porque lo hay en París, en Alemania, en Nueva York y es una tendencia que no les preocupa".

Lo que sí les inquieta es "no saber qué va a pasar" y que "las reglas del juego no estén claras. Cuando solo hay avisos y amenazas hay incertidumbre y una estrategia de parar hasta ver qué va a pasar, pero el apetito sigue existiendo y no estamos viendo a ningún inversor que deje de hacer algo que tenia previsto porque ha escuchado algo que no le gusta", asegura.

CAÍDA DE CENTROS COMERCIALES Y RECONVERSIÓN DE OFICINAS

Según JLL, la inversión crecerá en todos los segmentos excepto el comercial o 'retail', donde caerá un 33 % respecto a 2020, con un apetito cada vez más mermado, que se traducirá en volúmenes parecidos a los de 2014 (por debajo de 2.000 millones de euros) y que se enfoca hacia los supermercados como activo en alza.

En oficinas (cuya ocupación bajó un 40 % en 2020) la inversión aumentará un 29 %, aunque el impacto en las rentas será negativo y no se recuperará hasta 2022.

Especializada en activos 'prime', esta consultora no prevé que las rentas de los edificios de oficinas vuelvan a niveles pre-covid hasta 2023 o 2024 y pronostica una oleada de reconversiones que reposicionará a los activos secundarios.

Con un aumento de inversión previsto del 15 %, el sector logístico seguirá con rentas prime estabilizadas, ya que la demanda todavía no supera a la oferta a pesar de que la penetración del comercio electrónico ha pasado del 5 % al 10 % en solo un año.

LA TENDENCIA POR DELANTE DE LA NORMATIVA

Hace tiempo que los grandes tenedores de centros comerciales y oficinas ofrecieron utilizar sus aparcamientos para la logística nocturna, pero se encontraron con que la normativa no siempre lo permite.

JLL ve también este problema con los llamados activos de uso mixto, cada vez más demandados por los inversores, pero "muy complicado desde el punto de vista urbanístico y de las administraciones".

"Se habla mucho de cómo se reconvierte un centro comercial en hospital, en universidad, en residencia de mayores o de estudiantes, pero desde el punto de vista urbanístico conseguirlo lleva décadas y, si se consigue, esa tendencia ya habrá pasado", advierte Fernandes.

Con predominio de capital alemán y americano, gran parte de los fondos internacionales tienen en la actualidad "más dinero que nunca" para el inmobiliario, pero esa liquidez no se está traduciendo en operaciones porque el inversor que busca rentabilidad sin riesgo no encuentra esos activos y el que está dispuesto a más riesgo busca un precio que todavía no se ha reflejado en el mercado español.

En JLL prevén que la dinámica positiva de la economía comience en el segundo semestre de 2021, lo que supone que el sector inmobiliario empezaría a notarlo tres o cuatro meses después: "seguramente empezaremos a ver los frutos positivos a final de año o inicio de 2022".