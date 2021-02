López Lavigne: El mundo necesita mensajes que nos ayuden a cambiar por dentro

Madrid, 4 feb (EFE).- El productor madrileño Enrique López Lavigne cree que el cine, y también la literatura, son las artes llamadas a sanar a una sociedad muy tocada por la pandemia que busca su encaje en medio de esta "tercera revolución tecnológica y social": "El mundo -dice- necesita mensajes que nos ayuden a transformarnos por dentro".

En una entrevista con Efe con motivo del premio de honor que le ha concedido el programa de radio Fila EFE a su trayectoria en el cine independiente, el primero que recibe por su carrera, el productor opina que "después de esta situación que estamos viviendo el mundo necesita cine y literatura", como bálsamo a la "enorme cantidad de cosas que estamos viviendo y que no somos capaces de exteriorizar".

"Y no hablo de películas sobre la pandemia si no del momento en el que vivimos", precisa el productor madrileño, que espera estrenar este 2021 su largometraje número cuarenta: "La abuela", de Paco Plaza.

Es cierto, dice, que "da miedo" estrenar en sala, pero considera que "la cultura ha aprendido a ser disciplinada y el mensaje de que la cultura es segura ha prendido, al menos en España".

"Hemos conseguido tener cines abiertos y hemos sido capaces de hacer que el espectador, igual que va al súper a hacer la compra, sepa que perfectamente puede alimentarse de cultura en sitios totalmente seguros".

Unas salas que, en estos momentos, programan en más del 90% películas independientes, pero Lavigne cree que es porque "el cine es global y es imposible hacer pronósticos en torno a un solo territorio".

"Tampoco creo que sea cosa de demonizar a las 'majors' (compañías americanas que dosifican los grandes estrenos) sino que el paradigma ha cambiado y el consumo de todo ha sido en casa; ese paréntesis de un año y pico es igual en el cine como en el resto de las cosas", considera el productor de "Verónica" y de la serie "Veneno".

Desde su punto de vista, "ya es tiempo de que las cosas cambien". "Hace 125 años que el cine se hace y se distribuye exactamente igual que desde su primera exhibición con apenas veintitantas personas en la sala, en París. Y 125 años para cualquier actividad es mucho, también para el cine", zanja.

Hijo de madre francesa, Lavigne (Madrid, 1967) lleva casi tres décadas ligado al cine español más variopinto; empezó su carrera a los 25 años (después de haber terminado Derecho) en Sogecable y Canal Plus, aunque a los 30 ya sabía bastante para unirse a Belén Atienza y montar su propia productora, Apache Entretainment.

Ahora, con 54 años, dice que "siempre es una sorpresa" recibir un premio, "lo primero, porque no sé quién querría premiar a un productor, qué necesidad hay -se ríe-, y además, quién sabe lo que es un productor".

"No te dan un carnet de productor ni se estudia en ninguna escuela, es algo que decides en un momento -explica-. Y productor nadie quiere ser, es como que te toca. A mi me liaron y llevo ya más de medio centenar de producciones y todas ellas muy diferentes".

Ese "lío" le llevó a acompañar en sus primeros pasos a directores hoy consagrados como J.A. Bayona, Alejandro Amenábar, Nacho Vigalondo, Daniel Calparsoro, Juan Carlos Fresnadillo o Julio Medem en películas como "Lucía y el sexo", "25 años después", "Lo imposible" "Un monstruo viene a verme", o "Extraterrestre", entre otras.

Como resumen de su vida laboral, Lavigne apunta que "lo bonito" para él "es estar en el mismo festival, en Toronto, por ejemplo, con una película de veintitantos millones (como 'Lo imposible') y con otra de menos de 10.000 euros, como 'Gente en sitios', de Juan Cavestany".

Y sigue apostando por el nuevo talento, como hizo con Los Javis, desde su debut "La Llamada", el musical de Javier Ambrossi y Javier Calvo que se convirtió en fenómeno "millenial", y después con "Paquita Salas" y "Veneno"; al tiempo, produjo "Selfie", de Víctor García León, y ahora, "Los europeos".

Feminista, Lavigne está a favor de la discriminación positiva y va más allá: "En los últimos años, hemos tenido un montón de peliculones firmados por mujeres. Y no porque sean mujeres, pero este año he visto cómo ellas están reinventando la historia, cómo reinterpretan la historia, de un modo que yo no hubiera hecho".

"Veo que la voz de las mujeres nos ayuda a que el cine sea diferente, el terror, muchísimos géneros se están transformando. Esos 125 años de los que hablaba al principio lo han sido también para dar una sola visión de las cosas, y ni siquiera hablo de feminismo -apostilla- hablo de una visión sesgada de lo que se está contando".

Alicia G.Arribas