Casado acusa a Sánchez de filtrar las acusaciones de Bárcenas por la campaña

Madrid, 5 feb (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "filtrar" las acusaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, por estar en la campaña de las elecciones catalanas y se ha desvinculado de la supuesta financiación irregular, que enmarca en el pasado.

"Ese PP ya no existe", ha afirmado Casado en una entrevista con Cope, donde ha argumentado que los militantes le eligieron hace dos años en primarias "para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido".

Casado ha asegurado que "el PP ahora mismo no tolera ninguna práctica irregular" y que no le temblará “el pulso" con “cualquier persona que haya hecho algo irregular, sea quien sea”, cuando se haya juzgado y no por acusaciones sin pruebas, ya que no es un "justiciero".

"Yo no tengo por qué presuponer que alguien va a ser culpable porque un acusado que está en la cárcel cambie su versión por enésima vez para intentar tener un rédito y que el Gobierno lo aproveche filtrando un escrito a la Fiscalía a diez días de las elecciones en Cataluña", ha apuntado.

El dirigente conservador ha apuntado directamente al Gobierno de Sánchez y ha sugerido que la filtración es una distracción por la denuncia del PP de que se habría hurtado un informe del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos.

“En noviembre también hubo dos presidentas de la Comunidad de Madrid declarando en plena campaña electoral y sin embargo la sentencia de los ERES se retrasó dos semanas después de la campaña de noviembre. Soy el primero que pido firmeza pero no se puede instrumentalizar la Fiscalía al servicio de un partido político”, ha asegurado.

Ha lamentado Casado que su dirección ya haya sufrido “estas cuestiones” y ha insistido en su ejemplaridad: “No hay más que revisar cuáles son mis listas electorales o mi dirección nacional en el partido , o que se ha hecho con personas que solo han sido imputadas por ahora, no condenadas, y que han abandonado toda responsabilidad orgánica e incLuso responsabilidad electa”.

Además ha pedido diferenciar “qué ha pasado”, dado que “algunas cosas se han juzgado” y “otras se están juzgando todavía, como es el caso”.

“Y sobre todo, a mí que me tienen que preguntar, que le pregunten al señor Sánchez por Roldán”, ha apostillado.

El líder de la oposición ha rechazado además las "lecciones" de PSOE y Podemos, por por tener en su Ejecutivo a tres ministros del "Gobierno de los ERE" y por la supuesta trama de financiación irregular de los morados. "No actúo igual que Sánchez y que Iglesias", ha recalcado.