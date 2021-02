"Blablacoche", un viaje reflexivo y divertido, "una fuga" de la realidad

Madrid, 5 feb (EFE).- El actor, músico y presentador Pablo Carbonell forma parte del elenco de actores de "Blabacoche", una comedia "reflexiva" con la que regresa a los escenarios para hacer su propio "reajuste".

"El teatro es el rock and roll de los maduros. Es un tópico, pero al teatro siempre hay que volver, tiene, para el que lo realiza, una labor terapéutica, de evasión y tal como está el paño es una fuga perfecta de la realidad", ha dicho Carbonell, en una entrevista con Efe.

"Blabacoche" es una comedia con tintes de thriller de Eduardo Galán, dirigida por Ramón Paso e interpretada por Pablo Carbonell, Soledad Mallol, Víctor Ullate Roche y Ania Hernández/Luciana de Nicola, que se estrena en los Teatros del Canal de Madrid del 10 al 14 de febrero.

Carbonell da vida a Ramiro, un militar divorciado que decide utilizar una aplicación para recoger con su coche a otros pasajeros con destino a Cádiz, donde va a pasar unos días con sus hijas, con la idea de recaudar un dinero extra, de una manera fácil, pero el resultado no va a ser tan sencillo.

Un personaje "triste" y lacónico, alguien a priori muy alejado del músico, quien reconoce que el teatro tiene esa "magia. Cuando te ofrecen un personaje empiezas a crear una especie espectro de ti mismo, como un pictograma, una proyección con esos patrones hasta que poco a poco esa persona se convierte en ti", ha detallado.

Para Carbonell, con la interpretación se consigue "entender más a los demás y llegas a la conclusión de que todos somos iguales, aunque en principio estemos muy alejados, lo cual es una buena terapia".

Junto al suyo confluyen en ese viaje otros personajes, el de Nat, una joven psicóloga en paro que va a ver a su novio; y Max, un actor que va a grabar una película de bajo presupuesto.

Y con ellos también viaja Magina, interpretado por Soledad Mallol, una mujer que va, emocionada, a conocer a su primer nieto, quien ha explicado que en realidad la función se llama "Blablacoche" porque ella no sabe pronunciar el nombre de la conocida aplicación de viajes compartidos.

"Romper el hielo compartiendo espacio con personas a las que no conoces es algo épico", ha añadido a Efe Mallol, quien considera la experiencia "muy atractiva".

"Yo nunca he viajado mediante este sistema, pero me imagino que cuando llegan a destino todos se habrán quedado con una sensación diferente", ha señalado la actriz, para la que su personaje es el de una mujer que inicia el viaje un poco "asustada", pero con afán de aventura. "Todo se lo toma con alegría", ha añadido.

Mallol ha asegurado que hoy la comedia es "más necesaria que nunca estamos viviendo un tiempo tan malo que hay que hacer un esfuerzo para que salga a flote la parte positiva y tener una hora y media de entretenimiento es muy importante. Creo que hasta los psicólogos deberían recomendarlo", ha señalado advirtiendo de que se cumplen todos los protocolos sanitarios a "rajatabla".

Un género, la comedia, que domina a la perfección. "Me ha pasado la vida haciendo reír a la gente", ha apuntado la integrante del dúo "Las Virtudes", aunque no la importaría compaginarlo con algún drama. "De hecho -ha indicado- me resulta más fácil llorar que reír".

Comenzar antes la función de lo habitual en un teatro, a las 17.30 horas, cuatro de las cinco sesiones, para ajustarse al toque de queda, le parece "un mal menor con todo lo que está pasando con tantos enfermos".

Carbonell ha concluido señalando que el viaje, allá donde vayas, siempre resulta "transformador" y en este caso el texto defiende la idea de no volver atrás. "Si vuelves atrás, volverás a encontrarte con la persona inicial y siempre hay que tirar para adelante", ha defendido.