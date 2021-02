Yamileth Mercado vence por decisión unánime a Guzmán y retiene título mundial

Hermosillo (México), 6 feb (EFE).- La mexicana Yamileth Mercado retuvo el título supergallo del Consejo Mundial al derrotar por votación unánime a la compatriota Alejandra Guzmán, en un combate con muchos intercambios.

Mercado se impuso con tarjetas a su favor de 98-92, 98-92 y 98-93, que dejaron claro su dominio en el combate.

Después de un primer asalto parejo en una velada en Hermosillo, Sonora, "Yeimi" Mercado comenzó a marcar diferencia a su favor en la corta distancia en la que pegó los mejores golpes para llevarse el segundo 'round'

Guzmán pegó bien de zurda y detuvo a la monarca, sin embargo a partir del cuarto asalto el pleito se fue de un solo lado, con la campeona en gran forma ante una retadora que se quedó parada y recibió castigo, sobre todo en el último minuto de cada ronda.

Hábil con el 1-2, veloz de pierna, con buena defensa, Mercado salió mejor de los intercambios, siguió con la estrategia de ir de menos a más en cada asalto y en el séptimo arrolló a una Guzmán desconcertada.

A veces agazapada para, como felina, saltar en el momento propicio, otras con retos francos en el medio del cuadrilátero, la campeona, de 22 años, se mantuvo encima de la rival, fórmula que repitió una y otra vez hasta el noveno asalto.

Lo que sucedió en el décimo fue todo lo contrario. Obligada a ganar por un golpe porque en las tarjetas estaba debajo, Alejandra "Rockera" Guzmán le pegó un golpe de zurda a Mercado y a partir de ahí insistió.

Aunque Yamilet se defendió, Guzmán se dio cuenta de que podía hacer daño y salió a decidir la pelea con un golpe; castigó a Mercado que sangró por la nariz, se llevó el 'round', pero no le alcanzó y los tres jueces le dieron el triunfo a la defensora del título.

Yamileth Mercado, de 22 años, ganó la faja supergallo del CMB en noviembre de 2019 a la keniana Fatuma Zarika. Tenia previsto defenderla en marzo pasado, pero la COVID-19 se lo impidió.

La peleadora forma parte del equipo del entrenador Alfredo Caballero, al que pertenecen los monarcas mundiales Francisco "Gallo" Estrada y Miguel "Alacrán" Bertchelt, quienes intercambiaron golpes con Yamileth en los entrenamientos, lo cual la hizo crecer.

"Algunas veces el "Gallo" me pegó, pero no me dejé", dijo en algún momento de la preparación la irreverente Mercado que llegó a 17 victorias, cinco de ellas por nocaut, con dos derrotas, mientras Alejandra Guzmán sufrió su segundo revés, con 11 triunfos, cinco por la vía rápida, y dos empates.