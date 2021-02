ERC no contempla la repetición de las elecciones y cree que serán "legítimas"

Barcelona, 8 feb (EFE).- El candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que no contempla un escenario de repetición electoral por falta de acuerdo entre los partidos para formar el nuevo Govern, y cree que las elecciones del 14 de febrero serán "legítimas" y pide que "nadie las cuestione".

En una rueda de prensa organizada por la Agencia Efe dentro del ciclo con motivo de las elecciones catalanas del 14F, Aragonès ha indicado que ERC "no va a especular y no contempla un escenario de repetición electoral", aunque ha apelado en cualquier caso, a todos los partidos a realizar "un ejercicio de responsabilidad".

"Es un momento muy difícil, con una pandemia por la covid-19 que ha afectado a muchas familias y con una caída del PIB" muy elevada, ha explicado Aragonès, por lo que, en este contexto, "ponernos de acuerdo es un imperativo, y Esquerra será el cemento que una a las formaciones favorables a la autodeterminación y la amnistía".

Sobre la posibilidad de que el miedo a los contagios provoque un descenso en la participación, el vicepresidente del Govern se ha mostrado rotundo al indicar que la administración electoral tendrá preparadas "las medidas de seguridad para poder votar con normalidad".

"Las elecciones serán legítimas -ha asegurado-, se está defendiendo el derecho al voto y, después de no conseguir que se celebraran en otra fecha, todo estará preparado, y no tengo ninguna duda de que todas las fuerzas políticas reconocerán la legitimidad" de los comicios.

Sobre la posibilidad de no publicar los resultados el día de las elecciones por falta de mesas constituidas, Aragonès ha recordado que ahora mismo ya se garantiza que el 99% de las mesas electorales podrán conformarse, y ha dicho que prefería no especular porque él prevé "unos niveles de incidencias mínimos". "No contemplo otros escenarios", ha concluido.