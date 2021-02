Asalto al Capitolio: la hora de la ultraderecha que fue la perdición de Trump

Washington, 8 feb (EFE).- Una camiseta con la leyenda "Pinochet did nothing wrong" (Pinochet no hizo nada malo) y la arenga de fondo de Donald Trump: ultraderechistas, supremacistas blancos y conspiranoicos irrumpían el pasado 6 de enero en el Capitolio de EE.UU., en un salto de la semiclandestinidad de internet a la lucha abierta, espoleada por el ahora expresidente, que afronta un juicio político.