Díaz Ayuso: Cepas británica, brasileña y surafricana nos están destrozando

Madrid, 9 feb (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha comentado en una entrevista al diario El Periódico de Catalunya que "hay cepas como la británica, la brasileña y la surafricana que multiplican el virus de otra manera y que nos están destrozando. Teníamos claro cómo iba a bajar la curva en enero y esto nos ha trastocado todo".

A juicio de Ayuso, "tiene que haber una estrategia de movilidad que controle las fronteras nacionales" y considera que "está bien que se solicite PCR en origen, pero nos estamos planteando pedir cuarentenas a los viajeros de estos países".

"Aunque los vuelos ahora están restringidos siguen pudiendo entrar los españoles o los británicos, brasileños y sudafricanos residentes en España".

En la entrevista, Díaz Ayuso insiste en el error que sería cerrar los negocios de hostelería "porque allí no se producen los contagios" y denuncia que el Gobierno no hace nada contra la pandemia.

Ayuso reconoce que la Comunidad de Madrid fue "la comunidad más golpeada durante la primera ola, cuando nadie sabía lo que estaba sucediendo. Orgullosa no estoy. Ojalá lo hubiéramos hecho todo antes".

Sin embargo, añade que "el Gobierno ha estado desaparecido. No ha habido Gobierno. Y las pocas veces que han actuado ha sido perjudicando las decisiones de las comunidades. No me mido con otras pero, si el Gobierno con su acción u omisión perjudica a los madrileños, tengo que denunciarlo", comentó a El Periódico.

"Si me dijeran que el virus se irá el mes que viene, lo podemos intentar cerrar otra vez todo. Pero si esto está otro año entero entre nosotros, ¿qué hacemos? ¿cerramos todo hasta que la gente se muera? La gente tiene que comer, tiene sus proyectos, sus empleos", consideró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso agregó que en la Comunidad de Madrid "hemos decidido hacer lo que podemos con lo que tenemos. Vamos a por el virus, con las zonas básicas de salud, con los test de antígenos, mientras el resto sale a ganarse la vida".

Preguntada por la petición que hizo la gerente del hospital Príncipe de Asturias para que se quitara el móvil a los enfermos y así evitar que hablaran con los familiares y conseguir que aceptaran ser llevados al Zendal, dijo que no comparte esa petición.

Sin embargo, comentó que la gerente "sabe que a muchos pacientes les están inoculando el miedo al Zendal, porque es un hospital que lo han politizado y que hay que dejar ya fuera del debate porque ahí se están curando muchas personas".

A preguntas de El Periódico sobre los casos de corrupción en el Partido Popular, Díaz Ayuso, entiende que "no es la corrupción del PP, es una serie de casos concretos sobre personas y no sabemos qué desenlace van a tener. Siempre que hay una campaña sale Bárcenas, siempre sale lo mismo contra el PP, justo en mitad de la campaña. Oye, qué casualidad."

Cuestionada sobre si el liderazgo de Pablo Casado se pondría en cuestión si Vox supera al PP en Cataluña, Ayuso cree que "el ‘sorpasso’ no sucederá. El PP está en una situación muy compleja porque estamos silenciados como oposición. Sus propuestas son siempre omitidas y se tiene que enfrentar a la reconstrucción de un proyecto político con el espectro dividido en tres".

Sobre el ‘sorpasso’ en el terreno económico de Madrid a Cataluña, Díaz Ayuso responde que "es una tendencia desde hace años. Madrid ha pasado de ser la cuarta economía a la primera, porque hemos entendido que son los ciudadanos los que crean el empleo con su emprendimiento y hemos fomentado la creación de empresas desde la libertad, la baja fiscalidad y cada vez con una menor maraña burocrática"

"En Cataluña -añade-, lo que está pasando es que los ciudadanos dedican más tiempo y esfuerzo para trabajar por la política y la administración y cada vez hay más trabas al emprendimiento, más impuestos y menos seguridad jurídica y política. Y eso hace que el capital, que es libre, elija otros territorios", concluyó.