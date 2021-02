Duplantis sólo pudo hacer dos saltos, pero venció con 5,86

París, 9 feb (EFE).- El sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de pértiga (6,18), no pudo hacer más que dos saltos, este martes, en la reunión de Lievin, por molestias en el muslo derecho, pero le bastó para ganar la prueba con una marca de 5,86 metros.

Duplantis, que obtuvo su marca al primer intento, superó al estadounidense Christopher Nielsen (5,86) y al francés Renaud Lavillenie, campeón olímpico, que se quedó en 5,80.

El concurso de pértiga prometía grandes marcas con la presencia de cinco miembros del club de los seis metros, pero defraudó las expectativas.

Tras saltar 5,86 a la primera, Duplantis, con todos sus rivales ya eliminados, guardó su pértiga. "He sentido un ligero dolor en el muslo derecho. No sé si es grave, pero he preferido no correr riesgos", explicó el plusmarquista mundial.