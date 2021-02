Andrés Díaz: "Los récords están para batirlos"

A Coruña, 10 feb (EFE).- Desde 1999, Andrés Díaz ha celebrado cada 24 de febrero desde 1999 el cumpleaños de su récord de Europa de 1.500 metros en pista cubierta, una marca que cayó este martes, a punto de cumplirse 22 años. El atleta coruñés tenía claro que los "récords están para batirlos". Se siente orgulloso de haberlo retenido tanto tiempo y felicita a quien se lo ha quitado.

Cuando Díaz logró esa marca, el noruego Jakob Ingrebigtsen (3:31.80), que se lo arrebató en la reunión de atletismo en la localidad francesa de Liévin, ni siquiera había nacido (tiene 20 años).

En cuestión de minutos, el teléfono de Andrés, que esta vez no estaba pendiente de la pista, se llenó de mensajes. ¿Qué ha pasado? Se preguntó. Había caído su marca, 3:33.32, la que había logrado en Atenas en 1999.

"Intento ver todo lo que echan por la tele y estaba en casa, pero no me había enterado que lo retransmitían. Estaba con el ordenador, de repente cogí el móvil y me sorprendió ver tantos WhatsApp, una barbaridad, como 60 o 70. Pensé: ha pasado algo. Abrí uno y ya vi que habían batido el récord", relata en una entrevista con Efe.

Considera que era "algo previsible" porque el noruego es "un prodigio". "El tema era cuándo iba a caer". Cuestión de tiempo.

"Hace dos años lo intentó y quedó un poquito lejos. Estaba claro que lo iba a batir, pero en pista cubierta y con esta situación de pandemia, no sabía si iba a competir. La verdad es que le pegó un buen mordisco a la marca", reconoce.

Díaz explica que no utiliza las redes sociales, así que aprovecha la entrevista para trasladar a Ingrebigtsen su enhorabuena. "Quiero felicitarlo por el enorme registro que consiguió. Tiene vida deportiva muy larga por delante y espero que nos siga haciendo disfrutar", desea.

Él tenía asumido que "los récords están para batirlos". Desde el mismo motivo que él se lo quitó al británico Elliot (3:34.20) en una cita en la que buscaba la mejor marca nacional, que estaba en poder de Fermín Cacho (3:35.29).

"Desde que lo bates, sabes que en cualquier momento te lo pueden quitar. Cuanto más dura, más valor tiene. Me siento plenamente satisfecho de haberlo mantenido casi 22 años", sostiene.

El tiempo, como su marca, vuela. "Te das cuenta que lo tengo fresco, parece que fue ayer. ¡Qué rápido pasa el tiempo!".

Aunque la marca ha caído, el 24 de febrero seguirá "celebrándolo" porque "es una fecha muy importante" para él. "Ser el segundo de Europa de todos los tiempos es un orgullo enorme", precisa.

Licenciado en ciencias de la actividad física, Díaz, que sigue en forma, tiene un estudio y ejerce de entrenador personal de clientes que quieren hacer ejercicio bajo la pauta de un profesional de la preparación física, corredores aficionados en su mayoría, algún que otro semiprofesional y, recientemente, el subcampeón de España sub-23 Elian Numa.

"Le dedico muchas horas porque así es la vida de autónomo", apunta el exatleta, ahora con las instalaciones cerradas por las medidas de la Xunta de Galicia contra la Covid-19.

Al menos, así seguirá hasta el día 17. "Hay una plataforma creada para que declaren el ejercicio físico como una actividad esencial porque somos parte de la solución, no del problema", advierte Díaz, consciente de que "un organismo fuerte y en forma" es la mejor terapia para contrarrestar el virus en caso de contagio.

