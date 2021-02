El actor Arap Bethke pide a la industria del cine que reduzca su uso de plástico

Los Ángeles (EEUU), 10 feb (EFE).- El actor mexicano Arap Bethke, uno de los artistas latinos más conocidos del panorama televisivo y portavoz de Greenpeace en México, pidió a la industria del cine, en particular, y a la sociedad, en general, a tener un “consumo responsable” de plástico para reducir el impacto ambiental humano.

"Es tan sencillo como pequeñas acciones que puedes hacer en tu hogar en tu día a día -o en el plató de rodaje-, como reutilizar botellas o usar botellas de aluminio. (...) No es como que tienes que sacrificar tu comodidad para salvar al planeta: son actos de conciencia que realmente, si todos sumamos, puede tener grandes impacto", reflexionó este miércoles Bethke en una entrevista con Efe.

El actor, que nació en Kenia y creció en México, explicó que durante los rodajes se despilfarran muchas "botellitas de plástico de 200 mililitros", cuando la opción responsable sería el uso de envases de más de un solo uso.

"Pon tú que son cinco botellitas de plástico al día por persona. Ahora imagínate eso replicado por cien personas que hay en un set, por doscientos días de rodaje", señaló el artista, que también es portavoz de la campaña "Consumo Responsable" del grupo Greenpeace en México.

Más allá de su implicación con esta organización, Bethke también forma parte de iniciativas como el Centro de Niños Refugiados del Valle de San Fernando, que protege a niños separados en la frontera entre EE.UU. y México; y el proyecto "He for She" de las Naciones Unidas, una campaña para luchar por la equidad de género.

SU PUNTO DE MIRA ESTÁ EN LOS ÁNGELES

A nivel profesional, Bethke tiene en 2021 la mira puesta en Los Ángeles después de encarnar un rol principal en la serie de suspenso "Buscando a Frida", estrenada recientemente en el canal Telemundo.

"Quiero enfocar mis esfuerzos en trabajar en Los Ángeles este año y también estoy desarrollando proyectos, estoy escribiendo y quisiera tal vez producir algo hacia finales de este año", anunció Bethke.

El artista, que recientemente contrajo el coronavirus por segunda vez, explicó que próximamente participará en una película independiente en la ciudad angelina y que aprovechará los siguientes meses para seguir estudiando, algo que considera fundamental en el desarrollo de la carrera de un actor.

"Alguien me dijo que un actor, si no está en el 'set', tiene que estar estudiando; así que ahorita regreso a clases y eso me hace muy feliz", dijo Bethke.

"BUSCANDO A FRIDA", RODADA EN PLENA PANDEMIA

El actor llegará a Los Ángeles la próxima semana después de protagonizar el papel del inspector Martín Cabrera en la serie "Buscando a Frida", que se emite actualmente en Estados Unidos y que se rodó en plena pandemia.

"Al principio del rodaje sentí mucho miedo e incertidumbre de meterme en un 'set', que es un lugar muy difícil para guardar distancia sana, porque hay mucha gente, gente tocándote todo el tiempo y trabajadores que te ponen el micro, te maquillan, los propios actores", recordó Bethke sobre el rodaje de esta serie basada en la telenovela chilena "¿Dónde está Elisa?".

Sin embargo, el actor explicó que el protocolo de seguridad durante la grabación fue "impecable", incluyendo pruebas PCR dos veces por semana a todos los integrantes de la grabación, limpieza absoluta y el uso constante de mascarillas.

Precisamente, este fue uno de los mayores retos durante la grabación de la serie: las escenas se ensayaban con cubrebocas para minimizar el riesgo de contagio.

Aún así, Bethke sintió "mucho agradecimiento de poder trabajar en una época en donde la mayoría de los compañeros estaban en casa, no había mucho trabajo, pues el mundo entero estaba padeciendo una pandemia".

Más allá de "Buscando a Frida", el actor también es conocido por su trabajo en la serie "La Piloto", que actualmente está disponible en Netflix; "Club de Cuervos", la serie original de Netflix; la serie "La Usurpadora", ahora disponible en Amazon Prime, y las películas "Sin Origen" (2020), "Guadalupe Reyes" (2019) y "No se aceptan devoluciones" (2013).

Alex Segura Lozano