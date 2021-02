Elton John y Michael Caine llaman con humor a los británicos a vacunarse

Londres, 10 feb (EFE).- El músico Elton John, de 73 años, y el actor Michael Caine, de 87, protagonizan un anuncio en tono humorístico producido por el sistema nacional de salud del Reino Unido (NHS) para animar a la población a vacunarse contra el coronavirus.

El vídeo, divulgado este miércoles, simula una audición en la que ambas estrellas tratan de hacerse con el papel protagonista de esa misma campaña publicitaria, una rivalidad en la que el compositor sale peor parado.

"Ya le diremos algo", le espeta el responsable de la prueba al autor de éxitos como "Rocket Man" y "Your Song", que se muestra molesto por no haber resultado elegido: "Con tan poco tiempo de antelación no van a encontrar a nadie más grande", esgrime.

Acto seguido, sin embargo, aparece en pantalla Caine, que explica con sobriedad que ya ha recibido la inyección y el pinchazo "no dolió", una actuación con la que logra el supuesto trabajo.

"Cuanta más gente en la sociedad se vacune, más posibilidades hay de que erradicamos la pandemia nacional de coronavirus", sostiene Elton John durante el anuncio.

El músico recalca que todas las vacunas "cumplen los estándares necesarios de seguridad y calidad".

Más de 13 millones de personas han recibido ya la primera dosis de una vacuna contra la covid-19 en el Reino Unido, mientras que algo más de medio millón han recibido también la segunda inyección requerida.