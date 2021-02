La vigente campeona Kenin cae ante Kanepi

Melbourne (Australia), 11 feb (EFE).- La estadounidense y vigente campeona Sofia Kenin (4) cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia tras tropezar por un severo 6-3 y 6-2 ante la estonia Kaia Kanepi, y no pudo completar su defensa del título.

La tenista norteamericana Sofia Kenin. EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT