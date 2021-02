Borràs cuestiona que Aragonès delegue la firma del compromiso del veto al PSC

Barcelona, 11 feb (EFE).- La presidenciable de Junts, Laura Borràs, ha cuestionado este jueves que el candidato de ERC, Pere Aragonès, delegue la firma del compromiso de fuerzas independentistas de no pactar con el PSC tras el 14F, y ha subrayado que Junts no "apuntala a partidos del 155 (PSOE, Cs y PP)" en el Estado.

En una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de la campaña electoral de las catalanas, Borràs se ha referido al documento firmado por todos los partidos independentistas con representación parlamentaria -JxCat, ERC, CUP y PDeCAT- con el compromiso de no pactar con el PSC, rubricado por los respectivos candidatos a la presidencia excepto en el caso de ERC, que el firmante es el jefe de filas en el Parlament, Sergi Sabrià.

"No soy yo quien tiene que decir qué tiene que hacer cada uno, todo el mundo sabrá si su firma tiene o no credibilidad, por qué no se firman cosas en primera persona o se delegan en algún otro", ha afirmado Borràs, que ha subrayado: "Yo no he delegado en ninguna otra persona, lo he hecho yo directamente".

La candidata ha remarcado que, por parte de Junts, el compromiso es "inequívoco": "No apuntalamos a partidos del 155 en el Estado y no lo haremos en Cataluña", ha señalado en una alusión velada a los acuerdos de ERC con el PSOE para la investidura del presidente Pedro Sánchez o de los presupuestos generales del Estado.

Borràs ha incidido en que "la credibilidad de cada uno la atesora o no en función de lo que dice y hace" y, si bien escucha por parte de ERC que el tripartito es "imposible" tras el 14F, ha remarcado que ella, como diputada en el Congreso, ha visto que Esquerra siempre que ha podido "escoger entre PSOE o Junts, o entre Pedro Sánchez o Laura Borràs", se ha inclinado por "Pedro Sánchez y PSOE".

La exconsellera ha incidido que "ni por activa ni por pasiva" hará pactos con "partidos del 155", algo que ha dicho que ya ha quedado demostrado en el Congreso de los Diputados.

"No investimos a Pedro Sánchez, no votamos los presupuestos, no dimos confianza a los estados de alarma ni a la gestión centralizada de fondos europeos; por lo tanto ha sido una constante y nuestro posicionamiento es tan claro que no hemos tenido ningún problema en ponerlo negro sobre blanco", ha indicado la candidata.