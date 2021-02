África confía en AstraZeneca para países sin la variante sudafricana de la covid-19

Dakar, 11 feb (EFE).- El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), John Nkengasong, declaró hoy que el continente aún confía en la vacuna de la compañía AstraZeneca a pesar de su eficacia limitada con la variante sudafricana de la covid-19.

"No nos alejaremos en absoluto de las vacunas de AstraZeneca", afirmó Nkengasong en una rueda de prensa telemática en la que recomendó utilizar esta vacuna a los países de África en los que la variante sudafricana (501.V2) no es dominante.

Los países africanos que, por el momento, han notificado la presencia de la 501.V2 son siete de los 55 miembros de la Unión Africana (UA): Botsuana, Ghana, Kenia, Comoras, Mozambique, Sudáfrica y Zambia.

"Si se tiene evidencia de que la variante es dominante, entonces recomendamos que no sea desplegada" la vacuna de AstraZeneza, pero "para los países que no han identificado esta variante, no hay absolutamente ninguna razón por la que no se deba utilizar allí", insistió Nkengasong.

"Así -añadió-, creo que deberíamos animar a los países a utilizar esa vacuna cuando no tengan pruebas de ello. El hecho de que se hayan notificado uno o dos casos en el país no significa que la variante sea dominante, sino que debemos ser cautelosos en las zonas en las que esta variante se ha apoderado ampliamente de la pandemia".

El pasado día 7, el Gobierno de Sudáfrica decidió suspender la aplicación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca después de que un estudio mostrase una eficacia muy limitada contra la variante, descubierta en el país en diciembre pasado y que se volvió dominante al ser un 50 % más contagiosa.

Sudáfrica es el país del continente más afectado por la pandemia de coronavirus, con un 1.482.412 casos confirmados y 47.145 muertes, representando casi el 40 % del total de contagios de África, que acumula más de 3,7 millones de infecciones y casi 97.000 fallecidos.

El continente recibirá 100 millones de dosis de esta vacuna que Nkengasong aseguró que se dirigirán a los países que no han notificado casos de la variante sudafricana y que tampoco han expresado ninguna preocupación al respecto.

África vive actualmente la segunda ola de coronavirus, que está teniendo una tasa de letalidad más alta que la primera en varios países, con un 3,5 % de los casos y el 4 % de las muertes en todo el mundo, dijo hoy la directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Matshidiso Moeti.

"Las muertes por covid-19 han aumentado un 40 % en los últimos 28 días, en comparación con los 28 días anteriores. El aumento de las muertes por covid-19 es una trágica advertencia de que los trabajadores sanitarios y los sistemas de salud de muchos países están peligrosamente sobrecargados", indicó Moeti en una rueda de prensa virtual.

África se enfrenta también a la variante del Reino Unido, que se ha detectado en seis países.

Asimismo, el continente es prácticamente el último de la fila en el mundo en cuanto a la distribución de las vacunas contra la covid-19 y sólo cinco han comenzado la vacunación.

Depender de la solidaridad del Fondo de Acceso Global a las Vacunas de la covid-19 (COVAX), la cadena de frío de vacunas como la de Pfizer -que requiere una conservación de -70 grados centígrados bajo cero-, y la traba de las patentes que impide producir la vacuna a países con capacidad para ello, como Sudáfrica y la India, son algunos de los obstáculos que encuentra este continente frente a la pandemia.

Por su parte, Peter Piot, director de la London School of Hygiene & Tropical Medicine y asesor especial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la covid-19, advirtió hoy, en la rueda de prensa de la OMS, de que "hasta que los africanos no reciban las vacunas que necesitan, el mundo entero sufrirá".