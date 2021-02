El Gobierno de Perú está "indignado" tras conocer la vacunación de Vizcarra

Lima, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Perú está "indignado" tras conocer que el expresidente Martín Vizcarra y su esposa recibieron el año pasado la vacuna contra la covid-19 del laboratorio chino Sinopharm, que era sometida a ensayos clínicos en el país, afirmó la primera ministra, Violeta Bermúdez.

En una presentación ante el pleno del Congreso, que la citó de urgencia tras conocer la información revelada por Vizcarra, la primera ministra afirmó que "entiende perfectamente la indignación y preocupación por la noticia" que se conoció este jueves.

"Desde el Poder Ejecutivo también compartimos esta indignación", enfatizó antes de agregar que no encuentran "explicación tras enterarnos que un expresidente se haya vacunado con su familia".

SIN INFORMACIÓN PREVIA

Bermúdez, quien fue convocada por el Congreso junto con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el ministro de Trabajo, Javier Palacio, afirmó que las autoridades del actual Ejecutivo se han enterado "igual que ustedes" de la información sobre Vizcarra.

"Desde el primer momento lo primero que preguntamos es si había alguna evidencia, y en el sistema de gestión documental no existe ninguna información sobre alguna invitación a participar en los ensayos clínicos al presidente Vizcarra", agregó.

Anunció que, de todas maneras, ha ordenado que se inicie una inmediata investigación en los archivos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Palacio de Gobierno, y también ha solicitado información a las dos universidades que desarrollaron el proceso de ensayos clínicos, en el que participaron 12.000 personas.

"Nosotros no escondemos información, actuamos de manera transparente", sostuvo antes de decir que si hay "ilícitos penales" en la acción de Vizcarra "el Ministerio Público va a tener que intervenir" y el Poder Ejecutivo "va a poner información a disposición del Congreso y de cualquier autoridad que lo solicite"

REVELACIÓN DE VIZCARRA

Vizcarra, quien es candidato al Congreso en los comicios del próximo 11 de abril por el partido Somos Perú, reveló este jueves en la ciudad sureña de Tacna que participó en los ensayos para la vacuna de Sinopharm, a pesar de que su primer ministro, Walter Martos, le dijo que no lo hiciera porque existía "riesgo".

"Me dijo: presidente no le recomiendo, es muy riesgoso. Finalmente, tomé la decisión, valiente, de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre", indicó.

Vizcarra dijo que participó junto con su esposa, Maribel Díaz, y que con esa prueba "se terminó" la Fase 3 de los ensayos, aunque remarcó que la vacuna de Sinopharm solo fue aprobada el 31 de diciembre pasado.

Al ser consultado sobre por qué no dio a conocer su decisión, el exgobernante dijo que se amparó en la reserva del estudio y que "no tiene idea" de si recibió la vacuna o un placebo.

NO PODÍA PARTICIPAR

Sin embargo, durante su intervención en el Congreso, la ministra de Salud afirmó que Vizcarra no podía participar en los ensayos de la vacuna por ser una persona "con poder de decisión".

"Quienes tienen que ver con el ensayo clínico no pueden participar al interior del mismo... a un nivel de decisión como el presidente de la República debe abstenerse de participar", remarcó.

La funcionaria enfatizó que "en ningún momento" tuvo conocimiento ni se le consultó "sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra", de quien fue ministra hasta noviembre del año pasado antes de ser designada nuevamente en el cargo por el actual Gobierno de transición que preside Francisco Sagasti.

"Mucho menos me ha informado él si se había vacunado", sostuvo antes de decir que tampoco ha recibido "ninguna información sobre la vacunación de algunos de sus familiares" u otros funcionarios.

ETAPA PREVIA

Ya que Perú ha decidido adquirir 28 millones de dosis de Sinopharm, Mazzetti señaló que en octubre, cuando Vizcarra recibió la vacuna, el gobierno aún estaba en la etapa de evaluación científica de cada uno de los ensayos que se hacían en el mundo.

Agregó que la vacuna de Sinopharm solo recibió la aprobación nacional el 12 de diciembre y el 23 diciembre se acordó el contrato, que fue firmado el 6 de enero por el régimen de Sagasti.

Mazzetti también defendió la "confidencialidad" de la información sobre los participantes en los ensayos de las vacunas e indicó que los datos solo los conocen los investigadores a cargo del proceso.

Perú comenzó este martes la vacunación contra la covid-19 con un primer lote de 300.000 dosis de Sinopharm, que ha sido adquirida por el actual gobierno de Francisco Sagasti, a la que este sábado se sumarán otras 700.000 vacunas del mismo laboratorio.