Los españoles, cada vez más preocupados por la pandemia

Madrid, 12 feb (EFE).- Los españoles están cada vez más preocupados por la pandemia y cada vez también más confiados en la eficacia y la seguridad de las vacunas que se están administrando, aunque una cuarta parte de la población todavía expresa reticencias ante esos viales.

Son las principales conclusiones de la cuarta parte de un estudio (Cosmo-Spain) que realiza el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, un trabajo impulsado por la Organización Mundial de la Salud que se realiza de forma simultánea en 31 países con el fin de saber los conocimientos y la percepción del riesgo de la población ante la pandemia causada por la covid-19.

La cuarta ronda del estudio revela que el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse "si estuviera disponible mañana mismo" ha aumentado significativamente; del 39 por ciento en el informe anterior (diciembre de 2020) al 72 por ciento actual; sube también hasta un 62 por ciento el porcentaje de participantes que dicen que no tienen dudas sobre la vacuna "porque si está recomendada es que es segura".

Desciende además el porcentaje de los que no se vacunarían; sólo un 17 por ciento responde que se pondría "una segunda o una tercera vacuna, no la primera disponible", frente al 52 % anterior, y un 26 por ciento mantiene todavía que no se vacunaría "por posibles riesgos para la salud", frente al 48 % anterior.

La preocupación de la población respecto a la pandemia ha aumentado, ya que el 67 por ciento de los participantes manifiestan "mucha o muchísima" inquietud, el porcentaje más alto de las cuatro rondas del estudio.

Entre las principales preocupaciones que expresan los ciudadanos destaca la inquietud por la saturación de los servicios sanitarios, por las personas que no utilizan la mascarilla y por la evolución de la propia salud física y mental.

Crece también el porcentaje de participantes que cree que el coronavirus se está propagando rápido (92 %) y las personas que afirman que la covid-19 les hace sentirse deprimidos (50 %) o les produce miedo (47 %), según refleja el estudio, que revela un aumento (hasta el 54 por ciento, el más alto de todas las rondas) del porcentaje de personas encuestadas que considera que se está viviendo "lo peor" de la pandemia.

En cuanto a los conocimientos generales sobre el coronavirus, las formas de contagio y las medidas preventivas, se mantienen altos y son adecuados, según los expertos del Instituto de Salud Carlos III que han procesado los datos.

Ha aumentado hasta un 96 % el porcentaje de personas encuestadas que sabe que mantener la distancia de seguridad es una medida eficaz y quienes afirman que las recomendaciones de las autoridades son de obligado cumplimiento.

La mayoría (por encima del 95 por ciento) son conscientes de que si tienen síntomas deben quedarse en casa y que si tienen un contacto estrecho deben aislarse.

El 54 por ciento de las personas considera que está bien informada sobre las diferentes pruebas existentes; y con respecto a la percepción del riesgo, sólo un 36 por ciento de los participantes en esta ronda considera que, en caso de contraer la covid-19, la enfermedad sería grave o muy grave.

El tipo de mascarilla más utilizada sigue siendo la quirúrgica, aunque el porcentaje de personas que señalan que la utilizan en primer lugar baja ligeramente hasta el 40 por ciento mientras que el uso prioritario de la FFP2 aumenta y es utilizado por el 37 por ciento de los encuestados, frente al 26 por ciento de la ronda anterior.

Los posibles efectos de la sobreinformación, la "infoxicación" y la desinformación por consulta de diversas fuentes, no siempre fiables, llevan a que la facilidad percibida por los encuestados para encontrar, comprender, evaluar y aplicar la información relativa al coronavirus y la covid-19 haya disminuido ligeramente en esta ronda, aunque se sigue considerando alta por los expertos.

La información procedente de los profesionales sanitarios y la OMS es la que más confianza genera, y de nuevo la población expresa su desconfianza en las redes sociales, internet y los programas de debate, y no varían las instituciones que generan más confianza: la comunidad científica y sanitaria.

Entre las novedades de este estudio se preguntó a la población sobre las reuniones familiares en los días festivos durante las navidades; el 70 por ciento dice que ha celebrado Año Nuevo sólo con sus convivientes; un 36 por ciento dice que ha celebrado Nochebuena con no convivientes de un núcleo familiar, y un 5 por ciento señala que se ha reunido con no convivientes de varios grupos familiares en Nochevieja.

Sobre las medidas que deberían tomar las autoridades ante el aumento de casos de covid-19, las más reclamadas por los ciudadanos son la de unificar la normativa y las restricciones a nivel nacional, la de confinar las zonas más afectadas y la de adelantar el toque de queda.