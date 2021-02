Illa: El veto al PSC es un pacto de miedo al cambio incompatible con el diálogo

Barcelona, 12 feb (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado este viernes el compromiso por escrito de los partidos independentistas para no gobernar con el PSC, pues lo ve como "un gran error político" y un "pacto del miedo al cambio" que encarna una manera "muy pobre" de hacer política, incompatible con el diálogo.

En una rueda de prensa organizada por la Agencia Efe con motivo de las elecciones catalanas del 14 de febrero, Illa ha defendido que ERC, Junts, PDeCAT y CUP "tendrán que explicar muy bien" qué les ha llevado a firmar el "primer pacto contra un partido socialdemócrata que se hace en Europa".

"Es el pacto del miedo al cambio", ha subrayado el candidato socialista a la Generalitat.

Y es que, en su opinión, el veto al PSC demuestra que su candidatura es una alternativa real para "pasar página" del "procés", dejar atrás la política de "bloques" en la que el independentismo quiere insistir, e iniciar una nueva etapa de "reencuentro" basada en el "diálogo dentro de la ley".

"Dicen que seguirán haciendo lo mismo y sin el PSC. ¿Eso es un objetivo de futuro para Cataluña? ¿Eso es hacer avanzar a Cataluña? ¿Esto es mover Cataluña hacia adelante y buscar consensos? El documento solo dice contra el PSC, contra Illa. Es una manera pobre, pobre, pobre, pobre de hacer política", ha exclamado.

"Lo recibo como un gran error político, de aquí viene mi vehemencia -ha continuado-. Un gran error político; enorme, enorme, enorme, enorme. Y sería un error aún más grande que tenga efecto en otros ámbitos institucionales como pueden ser los ayuntamientos".

Además, Illa ha reprochado a las fuerzas independentistas que se encierren en su "trinchera" después de haber sido capaces de gobernar juntas en la última legislatura, pese a disponer de mayoría en el Parlament.

"Así Cataluña no va a parte alguna", ha espetado.

Después de que su número dos, Eva Granados, dijera este jueves que Junts ha "embaucado" a ERC por enésima vez al "arrastrarla" hasta este acuerdo, Illa ha rehusado "entrar en el debate del por qué y quién gana más o menos" vetando al PSC, aunque ha advertido a los republicanos de que este tipo de iniciativas no cuadran con una apuesta verdadera por el diálogo.

"ERC tiene que decidir exactamente dónde juega y cuál es su opción política (...) creo que está muy condicionada por esas primarias que está disputando dentro del ámbito del independentismo. Y recordemos: si hay elecciones es precisamente porque no se han puesto de acuerdo", ha recalcado.

El exministro de Sanidad ha destacado que, aunque no quiera gobernar con ellos, sí que llamará a las fuerzas independentistas para hablar de su investidura si obtiene la primera plaza el próximo domingo: a los únicos que dejará fuera será a la "ultraderecha" de Vox.

Al ser preguntado por qué diferencia hay entre el documento firmado por los independentistas y sus declaraciones diciendo que quiere gobernar con los comunes pero no con ERC, ha respondido: "He dicho que no porque ellos tienen un proyecto independentista, pero no he firmado ningún veto de exclusión con nadie, no un documento que diga 'con usted no hablaré de nada, sea cuál sea el resultado'".

"Yo he hecho una propuesta en positivo: he explicado qué quiero hacer y con quién", ha zanjado.