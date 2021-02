Almeida: "Los deportistas paralímpicos son un ejemplo para la sociedad"

Madrid, 12 feb (EFE).- José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, recibió este viernes a los miembros del Comité Paralímpico Español para conmemorar su 25 aniversario y destacó el "ejemplo para la sociedad" que suponen sus deportistas, a los que puso como referentes por su "esfuerzo y sacrificio para atravesar un duro 2021".

Una de las iniciativas del CPE para celebrar estos veinticinco años ha sido el diseño de un autobús personalizado con fotografías de deportistas paralímpicos como Teresa Perales, Astrid Fina, Dani Caverzaschi, David Casinos, Sarai Gascón o Ricardo Ten, que recorrerá durante unos días las calles de la capital española, varios municipios madrileños y ciudades como Segovia o Toledo.

Una de las paradas del autobús fue la céntrica plaza de Cibeles, dónde la expedición paralímpica fue recibida por el alcalde madrileño, que calificó de "maravillosa" la oportunidad de conmemorar de esta forma su veinticinco aniversario.

"Los paralímpicos representan una forma de superación ante la adversidad con el deporte como escuela de vida y un instrumento de transmisión valores. Cualquier adversidad se puede superar y eso lo demuestran los deportistas porque, aparte de las medallas, destacan por su calidad humana y son un ejemplo para la sociedad", dijo.

El alcalde madrileño reconoció que "vienen tiempos duros y que en el movimiento paralímpico se reúnen todos los ingredientes para superar la adversidad".

"Si queremos saber cómo atravesar este 2021 no hay más que saber el esfuerzo y sacrificio de deportistas como los paralímpicos. Así, como sociedad, saldremos adelante con esfuerzo y actitud porque no solo vale el talento. Si no hay capacidad de conseguir un sueño es muy difícil", confesó.

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, dio las "gracias a los deportistas con discapacidad por un cuarto de siglo consiguiendo sueños".

"Los deportistas paralímpicos son un ejemplo y, sobre todo en estos momentos, para el conjunto de la sociedad. Debemos superar las cosas y hacerlo las personas con o sin discapacidad, juntas", apuntó Carballeda, agradecido por el apoyo municipal a esta iniciativa de celebración de los 25 años del CPE.

"Queremos tener una capital más inclusiva, sin barreras y para todos los ciudadanos, tengan o no discapacidad. Madrid es una ciudad amable y solidaria", comentó el máximo dirigente del CPE, que recordó que quedan 193 días para los Juegos Paralímpicos de Tokio, cuya celebración "será el mejor síntoma para la humanidad".

Junto al alcalde Martínez Almeida y Miguel Carballeda estuvo Daniel Stix, jugador internacional de Ilunion y la selección española de baloncesto en silla de ruedas.

"Tengo 23 años y soy un novato, pero tengo la sensación de llevar toda la vida en el deporte paralímpico. Una de las cosas que mas he aprendido son sus valores. Una de las premisas de nuestra selección es que, si te caes, te tienes que levantar lo más rápido posible para ayudar a los compañeros a defender o atacar", dijo Stix, que recordó una anécdota en los Juegos de Río.

"Recuerdo que en un partido me caí y no me podía levantar. Entonces pensé en una frase de Rocky "No es lo fuerte que pegues, sino lo fuerte que seas capaz de pegar y levantarte". Esa frase me dio la fuerza para levantarme y todo se resume en una palabra, resiliencia", apuntó.

La exjugadora de balonmano Eli Pinedo, también quiso sumarse a este acto de celebración de los 25 años del Comité Paralímpico Español.

"Comparto muchos valores con los deportistas paralímpicos como la resiliencia, que los define. Les deseo otros veinticinco años y espero contar con el orgullo de realizar este viaje con ellos y cuidarles", concluyó.

La cooperación del consistorio madrileño con la conmemoración del 25 aniversario del CPE está previsto que culmine, en la primavera de este 2021, con la reforestación de 25.000 árboles en la ciudad, en una muestra del compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.