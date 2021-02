El petróleo de Texas sube un 2,1 %, hasta 59,47 dólares el barril

Nueva York, 12 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 2,1 % y se situó en 59,47 dólares, presionado al alza por las tensiones geopolíticas en Arabia Saudí.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1,23 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La jornada comenzó con una corrección de mercado tras la revalorización de los últimos días, pero el precio volvió a elevarse por temor a que se produzca un escenario de inestabilidad en Oriente Medio.

Los rebeldes hutíes del Yemen aseguraron hoy haber alcanzado de nuevo con drones un aeropuerto internacional y una base militar en Arabia Saudí dos días después de impactar un avión con pasajeros.

Precisamente este viernes el Gobierno de Joe Biden retiró a los hutíes del Yemen, respaldados por Irán, la designación de grupo terrorista, lo que según los analistas reduce la alianza de EE.UU. con Arabia Saudí.

"Dado que los saudíes han sido claves para equilibrar el comercio global de petróleo en tiempos recientes, hay miedo de que estén menos motivados a equilibrar el mercado en el futuro", dijo el analista Manish Raj, de Velandera Energy.

El crudo de Texas cierra la semana con una subida del 4,7 % y los precios en máximos no vistos desde hace un año, en tiempos previos a la pandemia.

Entre los factores que han impulsado el barril estadounidense, además de la reducción de suministro de la OPEP+, han estado las expectativas de que pronto se apruebe un nuevo plan de estímulo en el país.

Los analistas, no obstante, recuerdan que pese a la mejora de la situación de la covid-19 y las vacunaciones, la demanda global todavía no está en niveles prepandemia y no mejorará hasta la segunda mitad de 2021.

Los contratos de gasolina con vencimiento en marzo subieron 4 centavos hasta 1,69 dólares el galón, y los de gas natural para entrega el mismo mes también subieron 4 centavos, hasta 2,91 dólares por cada mil pies cúbicos.