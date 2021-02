Sanidad crea el grupo de 45 a 55 años en el plan de vacunación

Madrid, 17 feb (EFE).- Sanidad ha creado otros cuatro grupos prioritarios en la estrategia de vacunación: las personas de 70 a 79 años, las de 60 a 69 y los enfermos de alto riesgo de menos de 60, para las que ha reservado Pfizer y Moderna, así como otro de población general de 45 a 55 años a los que destinará AstraZeneca.

Según la decisión adoptada este miércoles por la Comisión de Salud Pública, formada por técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas, los enfermos crónicos serán definidos próximamente por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, en la que participan diversas sociedades médicas y científicas.

De esta forma, el grupo de vacunas ha optado por priorizar las vacunas de ARN mensajero en función de la edad, de manera que cuando se acaben de administrar a los mayores de 80 años que no viven en residencias, se seguirá por las personas de entre 70 y 79 para proseguir con los de entre 60 y 69.

Con estos medicamentos, que por el momento son los de Pfizer y Moderna, también se vacunará a los menores de 60 con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la covid-19.

Mientras, la de AstraZeneca (que no es de ARN mensajero sino que está basada en un vector viral no replicante, el adenovirus) seguirá inoculándose a profesionales sanitarios que no están en primera línea y a los trabajadores esenciales de menos de 55 años, como venía sucediendo hasta ahora.

Pero además se ha creado un nuevo grupo, el de las personas de entre 45 y 55 años, según lo decidido por la Comisión, que no ha aclarado que sucederá con el tramo de edad de entre 55 y 60.

No obstante, la estrategia y sus sucesivas actualizaciones -ya van tres- deja claro que los grupos se irán definiendo en función de las vacunas que se vayan recibiendo y sus características.

La idea inicial era que en esta segunda fase de la campaña, que ya han comenzado algunas comunidades tras concluir con las residencias y centros sanitarios y sociosanitarios, los grupos diana se clasificaran en tramos de edad ordenados de mayor a menor, aunque según las dosis que fueran llegando se abría la puerta a simultanearlos con otros colectivos.

Pero la recomendación de restringir la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 18 y 55 años obligó a definir antes los trabajadores esenciales como docentes, bomberos, policías o militares.

Además, la campaña se ha encontrado otros imprevistos en el camino como la reducción la entrega semanal de Moderna a todos los países de la UE; esta semana enviará al nuestro alrededor de 200.000 dosis, algo más de la mitad de las inicialmente previstas, aunque la compañía compensará este retraso en marzo.

No obstante, el Gobierno ha aprobado este martes el acuerdo que posibilita a España a adquirir 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer/BioNTech, fruto del acuerdo de la UE con esta farmacéutica y cuya entrega se producirá a partir del próximo mes de abril.

A lo que se suma que, a primeros de marzo, la UE podría tener aprobada ya la vacuna de Janssen, de una sola dosis; en el portfolio europeo constan también las que están desarrollando Novavax y Curevac.