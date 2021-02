Policías ven "escandaloso" que un partido en el Gobierno apoye protestas violentas

Madrid, 18 feb (EFE).- Todos los sindicatos policiales han criticado las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, de apoyo a las protestas violentas en Madrid y Cataluña para pedir la liberación del rapero, Pablo Hasel, y han exigido a todos los miembros del Gobierno que condenen los disturbios.

Cataluña vivió ayer la segunda jornada de incidentes durante las protestas por el ingreso en prisión del rapero, que se extendieron a Madrid donde hubo altercados en los aledaños de la Puerta del Sol. En total, 48 personas detenidas, 29 en Cataluña y 19 en Madrid.

En redes sociales, Echenique expresó todo su apoyo a los "jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles" en las protestas convocadas.

Un comentario que el SUP considera "escandaloso", ya que mensajes que instigan a la "violencia" no pueden tener cabida en el sistema democrático", por eso advierte de que "si estos incidentes continúan y son de gravedad" exigirán a la Fiscalía que analice mensajes como el de Echenique, por si son constitutivos de delito.

Porque estos cuerpos tienen que soportar además, que "desde uno de los partidos del Gobierno se legitimen las protestas sin acompañar ese mensaje de una rotunda condena a la violencia", añade el sindicato policial en un comunicado.

Jupol, por su parte, asegura que la policía seguirá defendido el modelo de convivencia constitucional "frente a las tácticas de guerrilla urbana utilizadas en los disturbios violentos en Madrid" y muestra su más enérgica condena a los "graves incidentes".

Según su portavoz, Pablo Pérez, "aquellas personas o colectivos que no rechacen públicamente los sucesos vividos en las últimas horas se sitúan fuera de la legalidad y del orden democrático".

Jupol destaca también el "absoluto silencio" que mantiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que una vez más "prefiere esconderse ante los ataques a los que se ven sometidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En la misma línea, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario en las escalas de mando, exige el apoyo de todos los miembros del Gobierno a la labor de la Policía Nacional, si bien "echan de menos" el apoyo del ministro del Interior ya que "es la primera vez que una actuación violenta" no es criticada por el Ejecutivo central.

"Existe una manifiesta falta de responsabilidad y lealtad institucional por parte de quien tiene el poder ejecutivo y, como tal, la dirección de la acción policial", afirman en una nota en la que advierten de que el cuerpo "actuará con firmeza" contra quienes "atenten gravemente contra la seguridad ciudadana".

Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito, considera que la "explicación" de lo sucedido en los últimos días tiene su origen en la "total impunidad" con la que están actuando los violentos ya que "nadie" del Gobierno condena estos actos tanto en Madrid como en Cataluña.

"Estos violentos están crecidos y van a seguir hasta que alguien pare esto", afirma a Efe Benito, que cree que los policías en Madrid "aguantaron de todo" hasta que la Delegación del Gobierno no decidió disolver la manifestación.

En referencia al apoyo de Echenique, Benito cree que "no es permisible" en una situación como la que estamos viviendo y afirma que tanto Marlaska como el portavoz de Podemos no "pueden seguir" en sus puestos por "no condenar" estos hechos y por no apoyar a la policía.