ARCO 2021 lanza un podcast para celebrar sus 40 años

Madrid 22 feb (EFE).- ARCO, la feria de arte contemporáneo más importante de España, ha creado “Double Exposure”, un podcast que celebra su aniversario y está formado por cuarenta capítulos en los que otros tantos personajes del mundo del arte recuerdan sus mejores momentos en la feria.

El proyecto, dirigido por Martí Manen, ha desvelado hoy sus ocho primeros capítulos con entrevistas a personalidades como Hans Ulrich Obrist, director de Serpentine Gallery London; la crítica de arte Estrella de Diego o Rafa Doctor, exdirector del Musac y del Centro Andaluz de Fotografía (CAF).

En su entrevista, Estrella de Diego recuerda la primera vez que entró en la feria, acompañada por la famosa pintora surrealista Maruja Mallo, quien cuando vio tanto público le preguntó: “¿Querida, esto es afición o ganado?”.

ARCO, recuerda la crítica y catedrática universitaria, fue durante mucho tiempo el único lugar de España en el que se podía ver arte contemporáneo. Cuando se creó, hace cuarenta años, no había Museo Reina Sofía, ni Musac, ni Ivam, ni Macba, todos ellos “surgieron mucho, mucho después” recuerda.

Esa función de ARCO, la de acercar el arte contemporáneo al gran público, “es y sigue siendo muy importante”, defiende De Diego, pese a que la oferta del arte contemporáneo en España haya crecido exponencialmente.

En otro capítulo, Rafa Doctor también recuerda las primeras veces que visitó la feria, cuando era estudiante y se llevaba “un bocata” para comer, y robaba los catálogos de las mesas de las galerías, acompañado por otro estudiante, “que ahora es un famoso director de un museo”, recuerda sin desvelar su nombre.

Doctor, exdirector del Musac y del CAF, fue durante varias ediciones responsable de “Recorridos Fotográficos”, una iniciativa por la que se encargaba a un fotógrafo la elaboración de un reportaje sobre la feria que luego pasaría a engrosar la propia colección de la feria.

ARCO debía de haber celebrado ya su cuarenta edición por estas fechas, pero se ha pospuesto a julio por la pandemia y todavía está en el aire su celebración. El comité organizador de la feria se ha dado de plazo hasta abril para decidir si se celebra o si se pospone a 2022.

La anterior edición de ARCO fue la última feria de arte que se llevó a cabo en España y a nivel internacional. Desde marzo del año pasado todas las grandes ferias de arte del mundo han sido canceladas.

"Double Exposure" también cuenta con la participación de Manuel Segade, director, CA2M; Miguel A. López, codirector y comisario jefe de TEOR/éTica; José Roca, director artístico de FLORA ars+natura; Rosa Martínez, crítica y comisaria; Chus Martínez, directora, Institute of Art at the FHNW Academy of Art and Design de Basilea