El pasado y el presente del mítico grupo 'Triana', a juicio en Sevilla

Sevilla, 23 feb (EFE).- El cantante de 'Triana', banda heredera del mítico grupo de rock andaluz de los años 70 y 80, ha defendido este martes ante un juez que la viuda de uno de los fundadores lo autorizó a mantener el legado, mientras que otro de los miembros originales le ha reclamado 180.000 euros por derechos de autor.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por la demanda en materia de propiedad intelectual que Eduardo Rodríguez Rodway, exguitarrista y único fundador de la banda que sigue vivo, ha presentado contra Juan Reina, líder del grupo actual, y su productor.

Reina ha explicado al juez que lleva "veintisiete años en el grupo", desde 1994, y que "los dueños son los herederos" de Juan José 'Tele' Palacios, otro de los cofundadores, que falleció en 2002 y con quien llegó a hacer dos discos, 'Jardín eléctrico' en 1997 y 'En libertad' en 1999, mientras que después ha publicado 'Un camino por andar' (2008) e 'Inmortal' (2018).

Según el demandado, la viuda de Palacios le dio "una autorización para gestionar algunas cosas".

"Yo soy un músico más y no soy propietario de nada", ha reconocido.

"Es lógico que toquemos temas de la vieja formación y también nuevos que queremos promocionar. Hay temas imprescindibles, como 'Señor Troncoso', 'Tu frialdad'..., que la gente quiere que los toquemos, pero nunca, ni antes ni después de 'Tele', hemos tocado temas de Rodway", ha asegurado el demandado, que ha negado sentir "inquina" contra el demandante.

"Los temas más emblemáticos son de Jesús de la Rosa. Los de Eduardo Rodway desgraciadamente no eran tan emblemáticos", ha alegado.

Reina, además, ha destacado que la Sociedad General de Autores (SGAE) archivó el expediente que, "a instancias de Eduardo", abrió a su banda en 2017.

"Jamás se me ocurriría cantar algo de alguien y apuntármelo yo. Durante 27 años he nombrado a los cofundadores del grupo, a los tres, antes de cada concierto. Cuando ya no pueda cantar, hablaré con los herederos y les pediré que busquen otro cantante", ha concluido.

Luis Cobo, guitarrista del grupo entre 1981 y 1983, ha contado que en 1984, unos meses después de la muerte de De la Rosa, hubo una reunión y acordaron continuar con el grupo, aunque Rodway "se negó a participar" y en 1985 comenzó su proyecto en solitario.

El testigo ha explicado que 'Tele' Palacios "presentaba al grupo nuevo como Triana" y ha añadido que la banda "siempre se ha llamado Triana", incluso cuando reanudó su actividad.

"Creo que 'Tele' era el dueño de la marca", ha proseguido Cobo, quien ha admitido que fue él quien propuso a Reina como nuevo cantante.

En sus conclusiones, el abogado de Rodway ha insistido en que Reina está usando el patrimonio intelectual y legado cultural de la primera banda.

"Triana como tal es una obra original que hasta el momento de su creación no existía", ha añadido el letrado, que solicita 15.000 euros por cada año reclamado, hasta un total de doce, por los derechos de autor del exguitarrista.

El representante de Reina ha defendido que Triana "ha tenido unas etapas" y que la de Reina es la más larga, a lo que ha agregado que Rodway "abandonó la idea de seguir con Triana" tras la reunión de 1984.

"No tiene una gran participación en los derechos. Era el guitarrista, pero se aparta. Ni siquiera es copartícipe de los derechos" que tienen los herederos de 'Tele'", ha continuado el abogado.