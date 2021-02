Bárcenas en Púnica: Vi a Lapuerta darle a Esperanza un sobre con 60.000 euros

Madrid, 24 feb (EFE).- El extesorero nacional del PP Luis Bárcenas ha declarado ante el juez del caso Púnica que vio a su predecesor en ese cargo, Álvaro Lapuerta, darle a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la sede de la calle Génova un sobre con 60.000 euros procedente de una donación de un empresario.

El metió en un sobre "marroncito" de "esos de la Tesorería" el dinero en billetes de 500 euros, y Lapuerta y él bajaron las escaleras y se lo dieron, han informado a Efe fuentes presentes en la declaración.

Aguirre está imputada en una pieza del caso Púnica, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid que ella presidía, y es en esta pieza en la que este miércoles ha declarado Bárcenas como testigo tras ofrecerse a colaborar con la Justicia en una carta a la Fiscalía Anticorrupción, en la que se comprometía a declarar en todas las causas que afectaran al PP.

Ha señalado que no sabía si era por una adjudicación, pero ha dicho que no existían donaciones altruistas. Que las donaciones altruistas no eran de ese dinero.