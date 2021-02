St. Vincent desvela que lanzará su disco "Who's Your Daddy?" el 14 de mayo

Madrid, 25 feb (EFE).- Annie Clark, más conocida por su pseudónimo artístico de St. Vincent, ha anticipado a través de una serie de carteles a pie de calle que su nuevo disco, "Who's Your Daddy?", verá la luz el próximo 14 de mayo.

"Wurlitzers cálidos e ingenio, brillante y arenoso, con sordidez y estilo", promete la estadounidense en esos mensajes callejeros de los que se han hecho eco mediante fotografías varios seguidores a través de internet.

No es la única noticia que circula en la red acerca del nuevo material de St. Vincent. Así, según ha informado Indietrónica en su perfil de Facebook, el primer sencillo llevará por título "Pay Your Way In Pain" y verá la luz el 3 de mayo con producción de Jack Antonoff.

Ambos ya colaboraron juntos en el último disco de Clark, "Masseduction", que vio la luz en 2017 y obtuvo el premio Grammy a la mejor "canción rock" por el tema que le daba título, así como una nominación a "mejor álbum de música alternativa".

Compositora, intérprete y músico, Clark (Tulsa, 1982) formó parte del grupo Polyphonic Spree en sus inicios y fue miembro de la banda que acompañaba a Sufjan Stevens en gira antes de independizarse artísticamente.

La carrera discográfica de St. Vincent se remonta a "Marry Me" (2007), a los que siguieron "Actor" (2009), "Strange Mercy" (2011) y su colaboración con David Byrne en el álbum conjunto "Love This Giant" (2012).

"St. Vincent" (2014), su penúltimo trabajo hasta la fecha, la consagró definitivamente como una de las grandes figuras de la música actual, al ser elegido como mejor disco del año por medios tan prestigiosos como The Guardian o NME y llevarse el premio Grammy en la categoría de "música alternativa".