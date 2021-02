La UE prepara un documento para viajes que no se ceñirá a los vacunados, según Costa

Lisboa, 26 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, explicó hoy que el documento que prepara la Unión Europea (UE) para facilitar la movilidad en el espacio europeo ante la covid, similar a un "pasaporte", será en realidad un documento que no solo contemplará a los ya vacunados.

"No me gustaría usar la expresión pasaporte sanitario. Lo que está previsto es un documento que agilice y dispense la utilización de cuarentenas. Puede ser por vacunación, por ya haber pasado la covid o haber sido testado y certificar que no porta el virus", expuso.

Costa dio los detalles en una rueda de prensa al término de la segunda jornada de la cumbre virtual de los líderes de la Unión Europea (UE), que bajo la presidencia rotatoria de Portugal pretende alcanzar un acuerdo que facilite la movilidad en el espacio europeo en próximos meses.

El documento, dijo Costa, "facilitará la libertad de circulación y ayudará mucho al funcionamiento del mercado interno, y también ayudará a que el turismo pueda tener una recuperación más tranquila de la que tuvo el verano pasado".

El portugués agregó que "el deseo de todos es que para verano sea posible que ese documento exista", aunque, avisó, será antes necesario que la Comisión cuente con información "científica consolidada sobre el grado de inmunización asegurado por las vacunas y también por la inmunización conseguida por haber contraído el virus".

La covid centró la reunión de los líderes europeos, que también abogaron por la "aceleración de la autorización de vacunas por la Agencia Europa del Medicamento", así como generar "mecanismos para anticipar la detección conjunta de nuevas variantes".