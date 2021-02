Arrimadas no apacigua el malestar pero tampoco se prevé una desbandada al PP

Madrid, 27 feb (EFE).- Inés Arrimadas no ha conseguido apaciguar el malestar interno que ha generado el desplome del partido en Cataluña y que sobre todo no acepte cambios de estrategia ni organizativos, aunque esa desbandada al PP que preveían algunos no está por ahora en el horizonte.