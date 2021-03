0-0. El Real Madrid perdona al descanso

Madrid, 1 mar (EFE).- El Real Madrid no pudo superar al español Álex Remiro (0-0) en una primera mitad en la que dispuso de cuatro ocasiones claras de gol y dos que no llegaron a puerta, pero que metieron el miedo en el cuerpo a una Real Sociedad que no pudo tener el dominio del esférico como le gusta para explotar sus características.