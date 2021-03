De Feliciano a Rosalía, Cobo recorre en un libro los grandes éxitos latinos

Miami, 2 mar (EFE).- Diecinueve canciones y sus historias, desde "Feliz Navidad" a Malamente" y contadas por sus artistas, resumen 50 años de éxitos latinos en "La fórmula 'Despacito'", el libro que prueba que en música los latinos son "una potencia mundial", según su autora, Leila Cobo, una autoridad en la materia.

"Ni son todos los que están, ni están todos los que son", dijo la vicepresidenta de Música Latina de Billboard en una entrevista con Efe con motivo de la publicación en inglés y español de un libro que honra ya desde el título al mega éxito global logrado en 2017 por el puertorriqueño Luis Fonsi en alianza con el también boricua Daddy Yankee y el canadiense Justin Bieber.

Cobo, amiga o conocedora de la mayoría de los protagonistas de este libro, que, según adelanta en la entrevista, pronto puede tener continuación, explica a Efe lo difícil que fue hacer la selección de esas 19 canciones que abarcan desde 1970 hasta 2018.

Es un periodo de casi 50 años en el que la música latina se ha abierto camino globalmente y así ha seguido sucediendo, pues está lejos de tocar su techo.

AUSENTES DE LUJO

Cobo sabe que las listas y selecciones nunca son a gusto de todos y da por descontado que habrá quien eche en falta alguna canción.

La primera artista que menciona entre los ausentes en el libro es la cubana Celia Cruz, a la que no incluyó porque ni ella ni su esposo Pedro están vivos para poder contar la historia de "Quimbara", la canción de "La guarachera de Cuba" que ella hubiera elegido.

Pero también apunta al grupo mexicano Maná, al cantante panameño Rubén Blades, al colombiano Juanes y al puertorriqueño Don Omar entre los que podían haber sido incluidos.

También faltan muchos grandes artistas anteriores a 1970 con éxitos internacionales, como el cubano Dámaso Pérez Prado, el Rey del Mambo, al que se refiere en el prólogo por haber logrado en la década de los años 50 traspasar la barrera anglosajona, pero decidió no remontarse hasta más atrás porque quería que hubiera testigos de cada historia para contarla.

A pesar de que el título sugiere la idea de una "fórmula" para el éxito, Cobo, colombiana de nacimiento, no cree que exista.

La suerte es un componente nada despreciable y el marketing también, pero la característica de todos los que están en el libro es el trabajo duro, subraya la autora de este libro pensado para el gran público e inspirado en las "oral stories" de Billboard.

De hecho la "historia oral" que hizo de "Despacito" y las muchas entrevistas que realizó y no cupieron por razones de espacio fueron el punto de partida de "La fórmula 'Despacito'".

DESPACITO Y OTROS HITOS

"Los movimientos nunca son producto de una sola acción. Sin embargo, muchos de los acontecimientos recientes en la música latina llevan el sello de 'antes' o 'después' de Despacito", escribe en el libro sobre la canción que estuvo 16 semanas en el número 1 del Hot 100 de Billboard.

Para ella es aún más importante que ese tema abriera "las puertas para una oleada de canciones en español y con ritmos latinos que penetraron no sólo las listas de Billboard sino la conciencia del mundo entero".

El puertorriqueño José Feliciano y la española Rosalía son el alfa y el omega de un libro que se hizo realidad a raíz de una idea que le propuso el editor español Cristóbal Pera.

"Feliz Navidad" de Feliciano, que aún hoy sigue liderando las listas de canciones navideñas cuando llega la época, "Malamente" de Rosalía y las otras 17 canciones incluidas en el libro están ahí porque han marcado hitos, no necesariamente en las listas de éxitos, pero sí "logrando cambiar la percepción de la música latina en general".

El narcocorrido "Contrabando y traición" (1974), de los Tigres del Norte; "To All The Girls I've Loved Before" (1984), que Julio Iglesias cantó en inglés junto a Willie Nelson y sin hablar ese idioma, uno de los primeros "crossover", forman parte del libro.

El paseo sigue por "Conga" (1985), de Miami Sound Machine y con la voz de Gloria Estefan, una de las pocas mujeres en el libro; "El gran varón" (1985), del salsero Willie Colón; "Burbujas de amor" (1990), de Juan Luis Guerra y la 440, y "Macarena" (1994), del grupo español Los del Río, un "inusual éxito" del que Cobo dice que fue en la década de 1990 lo que supuso "Despacito" en la del 2000.

"Amor prohibido" (1994) de la añorada Selena; "La tierra del olvido" (1995), de Carlos Vives; "Suavemente" (1998), de Elvis Crespo; "Smooth" (1999), de Carlos Santana y Rob Thomas; "'Livin' la vida loca (1999), de Ricky Martin, son las siguientes paradas de un libro lleno de anécdotas y detalles inéditos.

"Whenever, Wherever" (2001), de Shakira; "Gasolina" (2004), de Daddy Yankee, "Vivir mi vida" (2013), de Marc Anthony; "Bailando" (2014), de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona, "Despacito" (2017), de Fonsi con Daddy Yankee y Justin Bieber, "Mi gente" (2017) de J Balvin y Willy William, completan el recorrido entre "Feliz Navidad" y "Malamente".

POCAS MUJERES

Para Cobo, es "representativo" del todavía reducido aunque en ascenso peso de las mujeres en la música latina que sólo Gloria Estefan, Selena, Shakira y Rosalía tengan capítulos en el libro.

Aunque advierte que eso no quiere decir que no haya grandes estrellas femeninas en la música latina y menciona, entre otras, a tres cantantes mexicanas: Thalía, Paulina Rubio y Gloria Trevi.

De ahora en adelante pide fijarse en Karol G, una colombiana que, según dice, tiene mucho qué decir en la música latina.

Preguntada si América Latina es una potencia musical, Cobo dice que definitivamente ahora lo es, pero en realidad a su juicio lo ha sido siempre porque "la música siempre ha formado una parte muy grande de nuestras vidas, aunque hasta ahora no se podía medir".

"El impacto global es impresionante. Actualmente el 30 % de las canciones en las listas de éxitos son canciones de artistas latinos y eso te habla categóricamente de su importancia", subrayó.

Ana Mengotti