Otro once sin Joao Félix

Majadahonda (Madrid), 3 mar (EFE).- "Si quiero ser campeón, no me duele nada", proclamó este miércoles Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, durante un exigente ejercicio físico en el entrenamiento de este miércoles, en el que ya trazó su primera idea del once para el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid sin Joao Félix, que apunta de nuevo a suplente, como en Villarreal.