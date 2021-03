Sao Paulo vuelve a cerrar todos los comercios salvo los de primera necesidad

Sao Paulo, 3 mar (EFE).- La gobernación de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y uno de los más afectados por la pandemia, anunció este miércoles el cierre a partir del sábado y durante dos semanas de todos los negocios, salvo los de primera necesidad, debido al grave repunte de casos y muertes por covid-19.

"Estamos en Brasil y en Sao Paulo al borde de un colapso sanitario", afirmó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, en una rueda de prensa.

La medida entrará en vigor el próximo sábado y se mantendrá vigente durante dos semanas, hasta el 19 de marzo, con la posibilidad de prorrogarlo, si la crisis sanitaria no reduce su intensidad.

"Estamos atendiendo las recomendaciones" sanitarias y, por eso, "todo el estado de Sao Paulo" retrocede a "la fase roja" del plan de confinamiento, "debido al aumento de hospitalizaciones, casos y muertes" relacionadas con el nuevo coronavirus, informó Doria.

La fase roja del programa de confinamiento de Sao Paulo es la más restrictiva de todas y en ella sólo se permite el funcionamiento de los establecimientos esenciales, como supermercados, farmacias, transportes colectivos y puestos de gasolina, entre otros.

Los colegios públicos podrán seguir impartiendo clases presenciales con las restricciones que ya estaban vigentes hasta la fecha, según Doria.

"Vamos a enfrentar las dos peores semanas de la pandemia desde el primer caso registrado de covid", lo que ocurrió el 26 de febrero de 2020, advirtió el gobernador.

El estado de Sao Paulo ya adoptó el cierre de todos sus negocios en marzo de 2020, durante la primera ola de la pandemia, e inició una reapertura gradual de los mismos a partir de junio de ese año.

Sin embargo, desde noviembre pasado, Brasil afronta una segunda ola más virulenta y letal que ha llevado al país a promediar más de mil muertes asociadas a la covid durante los últimos 41 días.

"Es como si se cayesen cinco aviones todos los días matando a todos sus ocupantes. Eso no es normal, no es usual, no es una 'gripecita'", declaró Doria, en alusión al calificativo que usó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad de la pandemia.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país, con 46 millones de habitantes, y motor económico de la economía nacional, registró el martes un nuevo récord diario de fallecidos por covid al contabilizar 468 óbitos.

El país también alcanzó en la víspera un nuevo récord de decesos, con 1.641 registrados en un solo día, según el Ministerio de Salud.

"Esta es la triste realidad de un país comandado por un negacionista (en alusión a Bolsonaro), que no tiene Ministerio de Salud, sin coordinación, en la peor crisis sanitaria de los últimos cien años", denunció Doria.

El gobernador lamentó que "cada dos minutos" un paciente con covid solicita su ingreso en la red hospitalaria pública o privada de Sao Paulo, donde algunos municipios del interior se han quedado sin lugares disponibles en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

En este sentido, Doria anunció la activación de 500 nuevas camas de enfermaría y de UCI para atender la alta demanda provocada por la pandemia.

Brasil es, junto a Estados Unidos y la India, uno de los países más afectados por el coronavirus, al contabilizar más de 257.000 decesos y 10,6 millones de casos, según datos oficiales.

La segunda ola coincide con la irrupción de la nueva variante conocida como P.1, que, según estudios preliminares, es más transmisible, infecta con una carga viral hasta diez veces superior y es capaz evadir los anticuerpos generados por un contagio previo.