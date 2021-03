David Otero: "Podría haberme hundido, pero confié en mi talento y en mi idea"

Madrid, 5 mar (EFE).- Cuando a David Otero le comunicaron hace unos años que no contaban con él en Sony Music, tenía dos opciones: "Podría haberme hundido o lo que hice, confiar en mi talento y en mi idea", rememora tras lanzar hoy de manera independiente su último disco, convertido en el artista más radiado en España en 2020.

"Tengo un grupo de amigos que nos declaramos los supervivientes de la música, porque no sabemos cómo pero seguimos aquí y nos sigue escuchando la gente, que es lo más importante", celebra este compositor, músico e intérprete madrileño en uno de sus mejores momentos tras cumplir 20 años de carrera.

Ese aniversario fue lo que le llevó al concepto de "Otero y yo" (Altafonte), que actualiza temas de todas sus etapas, ya fuera como miembro de El Canto del Loco (ECDL) o, en solitario, de sus años como El Pescao y de su último disco de estudio, "1980" (2018), en el que se presentaba con su nombre real.

El primer fogonazo de este proyecto fue la nueva versión en 2019 junto a Willy Bárcenas de "Una foto en blanco y negro", un éxito que acumula 40 millones de reproducciones en Spotify a día de hoy.

"Esa colaboración la vi muy clara, porque para mí Taburete coge el testigo de aquellos grupos de pop de los años 2000 que hacen canciones para pasárselo bien, como hacíamos nosotros", explica Otero (Madrid, 1980).

Con ese "hit" en el bolsillo, quiso el destino que el proyecto coincidiese con un momento en el que una parte importante de oyentes encerrados en sus casas por la pandemia buscara refugio emocional en temas de tiempos más felices, lo que disparó las escuchas del repertorio de ECDL.

"A mí me pasa con el 'Unplugged' de Nirvana, que me devuelve a mis viajes en el autobús del colegio cuando iba de excursión. En ese sentido, aunque a veces los artistas tendemos a coger mucho protagonismo, solo ponemos color musical a las propias historias de la gente", reflexiona.

Otra de las razones del buen funcionamiento de los distintos sencillos que han ido viendo la luz en estos meses ha podido ser también el nombre de los invitados que lo acompañan, "todos amigos" como Funambulista ("Aire"), o como Cepeda ("Tal como eres") y Ana Guerra ("Peter Pan"), que le han permitido conectar con una audiencia más joven.

En ese grupo de valores emergentes está Dani Fernández, exintegrante de Auryn, que abre el disco con el tema "La noche suena" después de entablar una relación diaria, casi de apadrinamiento, en la que comparten "dudas existenciales y otras muy cotidianas".

"Me identifico con muchas cosas suyas. Él también salió de un grupo pop muy encasillado. A nosotros nos etiquetaban como banda comercial. Le dije que se olvidara de todo, que fuese él mismo y que hiciese sus canciones, intentando ser auténtico consigo mismo", cuenta.

Entre los temas que más han mutado a través de estas asociaciones aparece "Castillo de arena", junto a Marta Soto. "Estuvimos buscando mucho en el piano algo de aire del sur, porque cuando ella canta parece que te tira agua del mar", explica orgulloso.

Carlos Sadness, Bely Basarte, Georgina, Iván Torres (Efecto Pasillo)... La lista de invitados del disco es larga, pero su orgulloso autor confiesa una incorporación más que le habría gustado incluir.

"Hace poco conocí un poco más a Pablo López y me pareció un tipo excepcional. Es una pena no haberlo hecho unos meses antes, porque me hubiese encantado invitarle, quizás con una canción nueva, ya que disfrutaría mucho componiendo con él", declara, dejando la propuesta en el aire.

Tras viajar a solas con su guitarra para realizar una nada despreciable veintena de conciertos en un 2020 aciago para la música en vivo, Otero se encuentra en estos momentos planteando ya los "shows" de los próximos meses, esta vez en formato de trío.

Ningún otro plan enturbia ahora mismo su cabeza, centrada en el "aquí y el ahora": "Siempre tengo claro los pasos que voy a seguir, pero esta vez estoy muy tranquilo con lo que me traiga el futuro", concluye.

Javier Herrero