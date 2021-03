Larcamón cree que nivel de Puebla le da para estar entre los ocho mejores

Puebla (México), 6 mar (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla mexicano, aseguró que el nivel de su equipo le da para aspirar a colocarse entre los ocho mejores en la tabla del torneo Clausura 2021 al finalizar la fase regular.

“Es sensato encarar un partido a la vez y tratar de ir viendo a medida que transcurre cada partido que resta para ver a qué posición aspiramos, pero siento que manteniendo este nivel podemos meternos entre los mejores ocho primeros equipos”, explicó en rueda de prensa tras el empate (1-1) ante los Tigres UANL en la décima fecha del torneo.

El empate del Puebla fue encabezado por el delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño, quien convirtió su sexta diana en el torneo para evitar la derrota de su conjunto.

El Puebla de Larcamón es la segunda plantilla menos valiosa del balompié mexicano y a pesar de ello compite en la cancha con equipos más caros como los Tigres, actuales subcampeones del mundo.

“Siendo objetivo, merecimos llevarnos algo más ante Tigres, pero no por un margen importante, tuvimos ocasiones claras. Me quedo con la sensación de poder haber ganado por tener ocasiones de mucha claridad y ventaja que no aprovechamos”, comentó el técnico de 36 años.

El Puebla mantiene una racha de cinco partidos sin perder en los que ha obtenido victorias ante el campeón León y el Necaxa para colocarse en el cuarto lugar de la clasificación con 16 puntos.

“Fue una semana complicada (de tres partidos), pero nos vamos conformes con el desempeño de los muchachos y con la sensación de que pudimos sacar más puntos”, expresó el antiguo estratega del Curicó chileno.

El Puebla de Larcamón recibirá el próximo viernes 12 de marzo al Atlas en la duodécima fecha del Clausura 2021.