Marta Pérez pierde el bronce en 1.500 tras la recalificación de Archer

Varsovia, 6 mar (EFE).- La soriana Marta Pérez, ascendida al tercer puesto en la final de 1.500 de los Europeos en pista cubierta tras la descalificación de Holly Archer, que había llegado segunda, ha vuelto al cuarto puesto inicial tras la recalificación de la británica por parte del Juez Árbitro.

La británica aparece como segunda clasificada en los resultados oficiales en la página web de los campeonatos, aunque el caso está pendiente de la resolución definitiva del Jurado de Apelación, ante el que la delegación española ha presentado una reclamación.

La propia Marta se mostraba escéptica tras recibir la noticia de su bronce provisional. "Yo lo que me he visto es entrar cuarta, y viendo los precedentes de ayer (descalificación y posterior recalificación del noruego Jakob Ingebrigtsen en el 1.500 masculino) y no me atrevo a creer que tengo una medalla. Pero en todo caso estoy contenta porque creo que he corrido realmente bien", comentó antes de conocer la recalificación de Archer.

Los jueces estimaron la reclamación británica y mantuvieron, sin embargo, la descalificación de la española Águeda Muñoz, que había sido séptima.

La medalla de oro ha sido, sin discusión, para la belga Elise Vanderelst, ganadora de la carrera con un tiempo de 4:18.44, seguida de Archer (4:19.91), de la alemana Hanna Klein (4:20.07) y de Marta Pérez (4:20.39), que precedió en la meta a Esther Guerrero (4:20.45).

La debutante Águeda Muñoz, que había hecho récord de España sub-23 en las series con 4:09.94, novena marca española de todos los tiempos, acreditó un crono de 4:22.44 en su despedida, antes de ser descalificada.