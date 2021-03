Alex Marugán, la cocina "sin atajos fáciles" de Tres por Cuatro

Madrid, 7 mar (EFE).- Madrileño con paladar latinoamericano, Alex Marugán arrancó con un pequeño local en el Mercado de Torrijos, amueblado con "sillas de Ikea de 10 euros" y una cocina de tres metros que acaba de cambiar por una mucho más amplia en su nuevo espacio. Lo que no varía es su concepto culinario, "de chup chup y sin atajos fáciles".

Antes de inaugurar en 2017 Tres por Cuatro, su primer proyecto propio gracias a sus ahorros y la ayuda familiar, Marugán trabajó en restaurantes de México, Saint-Tropez (Francia) -de la mano del maestro nikkei Luis Arévalo- y fue jefe de cocina de Barra /M en Madrid, del peruano Omar Malpartida.

Previamente se debatió entre el fútbol y la cocina. "Como jugador no tenía mucho futuro, así que me metí en arbitraje y llegué a Tercera División", recuerda en una entrevista con Efe, pero al no poder compaginar ambas tareas se decantó por los fogones.

"Estoy contento con la decisión. En el arbitraje te expones los fines de semana, en el restaurante todos los días; debe ser que me gusta la crítica", dice entre risas quien tiene como máxima "aprender cada día" y tolera más que bien las críticas constructivas porque le "ayudan a crecer".

En su trayectoria confluyen influencias mexicanas y peruanas, cocinas de las que adopta por "enriquecedoras" su diversidad de ingredientes y sabores, así como "que trabajan mucho la potencia de sabor".

Ya se notaba en los platos que ofrecía en su primer Tres por Cuatro, pero también que es cocinero "de chup chup, de cuchara, de fondos, de guisos".

"Siempre he pensado que cuando la gente mayor hace algo funciona bien. Mis abuelas cocinaban sin atajos fáciles, ni químicos ni ollas exprés. El sabor, los aromas, el fondo que te da un guiso a fuego lento y con casi nada de hervor... Lo demás está bien para unas prisas, pero no creo que sea el mismo resultado", razona quien sigue estos pasos.

Parece que no se equivocó en su elección porque muchas de las nuevas aperturas surgidas en la pandemia siguen este camino. "Está volviendo por lógica, después de una revolución culinaria brutal de la que tenemos grandes estandartes. Pero en el día a día, los restaurantes son las nuevas abuelas por memoria gastronómica, aunque algo renovada".

En ese pequeño local del Mercado de Torrijos, el que le permitía su economía, se ganó a una clientela fiel y a la crítica gastronómica, hasta que el espacio se vendió y echaron a los inquilinos. Con el proyecto ya afianzado, Marugán (Madrid, 1992), acaba de mudar Tres por Cuatro a un espacio más amplio de la calle Montesa.

Le apena que se cierren mercados, que permiten un contacto directo con los tenderos y ver de cerca el producto, algo que él intenta mantener, también con los productores.

"Aún así es muy difícil, porque tan buen producto no hay para todos. Lo mejor es para los que llevan más tiempo y tienen más nombre, que se lo han currado. Mi pelea es luchar para que vean que crecemos y que queremos lo mejor, por eso trabajo con pequeños productores que tienen la misma filosofía", reconoce.

Por eso Marugán, que ofrece "cocina de mercado real", duda de que esta etiqueta que se aplican muchos restaurantes sea siempre verídica: "Hay modas y sabemos que lanzando esto atraes a un tipo de clientes. Me gustaría creer que es cierto siempre, pero es que es muy difícil que haya tanto producto de calidad y proximidad para tanta demanda. Incluso el productor te la puede colar".

En su nuevo local, de nueve mesas, conserva equipo y amplía carta manteniendo como fijos algunos de los preferidos de su clientela, como los torreznos, los callos o la tarta de queso que firma la ex "Top Chef" Clara Villalón.

Hay también rossejat de pescado de temporada, croquetas -"nunca quise, pero me ha ganado el público", confiesa-, sandwich de cabeza de chicharrón y mayonesa de chile guajillo, costilla de vaca en recado negro, oreja a baja temperatura y frita con salsas brava y tártara, jarrete de cordero o merluza de pincho con holandesa de su cabeza.

Define el servicio en Tres por Cuatro como "muy cercano y muy familiar, con simpatía y cercanía"; la bodega, que comenzó en 2017 con nueve referencias, va ya por 50 y con visos de ampliarse bajo el concepto de "diversión, diversidad, buena elección y salirse de los clásicos". Todo ello resumido en "una buena relación calidad precio que hace que repitan clientes y se incorporen nuevos".

Desde la humildad, se permite los fallos y los acepta. "Si algo sale mal, voy a la mesa con humildad, pido perdón y cambio el plato", señala.

En esta época de incertidumbre, no vio la alternativa en la comida a domicilio, como otros colegas, sino en "montar el restaurante en tu casa", un negocio que no le ha ido mal y que va enfocado a quien prefiere disfrutar de Tres por cuatro en el hogar como experiencia completa.

Joven, talentoso, humilde, divertido y afanado en mejorar su trabajo, se ve en el futuro "creciendo y aprendiendo", con la tranquilidad de la que goza hoy y "sin pensar ni en dinero ni en premios". Siendo feliz con su trabajo.

Pilar Salas