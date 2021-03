El futuro de la gastronomía no tiene género, sino talento

Madrid, 7 mar (EFE).- Mientras que la cocina en casa ha sido patrimonio femenino durante siglos, en la pública menos de la mitad de los establecimientos de hostelería (un 40 %) están dirigidos en la actualidad por mujeres, según datos de Hostelería de España coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

“La mujer es resolutiva a pesar de no tener éxito. Hay que darle más visibilidad porque somos muchas las que nos dedicamos a este sector y muy válidas. La gastronomía siempre ha sido de las mujeres, porque fuimos las transmisoras de los conocimientos. Como no hemos tenido pasado, seguro que tenemos futuro”, declara a Efe María José San Román, presidenta de la asociación Mujeres en Gastronomía y responsable del restaurante Monastrell (Alicante).

La mujer, según datos de empleo actuales, se ha mostrado como una auténtica superviviente ante la crisis pandémica actual de bares, cafeterías y restaurantes, ya que más de la mitad de la población activa dedicada a la hostelería en España y resistente a los cierres es femenina (52 %).

“Este dato dice mucho de cómo trabajamos y somos las mujeres. Somos listas, responsables y súper trabajadoras, que pase lo que pase siempre vamos a estar ahí al pie del cañón con todo nuestro esfuerzo (...). Además, pone en evidencia la realidad del sector, y es que el talento no tiene género, y estamos igual de capacitadas que los hombres para tener altos cargos y que se nos dé visibilidad tanto en gastronomía como en hostelería en general”, afirma San Román.

Referentes con estrella Michelin como La Salita (Valencia) de Begoña Rodrigo o Magoga (Cartagena, Murcia) de María Gómez, entre otras, han sabido adaptarse a las necesidades del momento ofreciendo platos a domicilio como alternativa a sus negocios ante los cierres y restricciones.

“Haber llegado hasta aquí es fruto de haber hecho lo que más me gusta. No ha sido un camino fácil, y no lo es aún para muchas mujeres, pero es cierto que poco a poco la cosa va cambiando y vamos siendo reconocidas y ocupando nuestro lugar. En mi caso, el esfuerzo constante, el cariño y el apoyo y compromiso de mi familia, han sido las claves que me han llevado hasta aquí”, señala Gómez.

Por su parte, la cocinera Rodrigo apunta que, en un día como el Día Internacional de la Mujer, es “importante echar la vista atrás y ver qué han hecho las mujeres para llegar hasta aquí. Creo que la clave del éxito pasa por innovar y arriesgar, pero siempre manteniendo la esencia que nos hace únicos, que nos diferencia. A la par que trabajar duro para que la gente pueda disfrutar de nuestra comida”, añade.

La hostelería no es el único sector en el que las mujeres se van haciendo más hueco. Cada vez son más las apasionadas por la cultura del vino que deciden dedicarse profesionalmente al sector, un campo con mucho futuro para emprendedoras venideras.

Aunque hace años el negocio tenía un marcado perfil masculino, en la actualidad un buen número de bodegueras forman parte de las distintas Denominaciones de Origen de nuestro país y juegan un papel fundamental en el éxito y reconocimiento de sus productos a nivel nacional e internacional.

Un ejemplo de esto lo ofrece la D.O.P Vinos y Vinagre de Jerez que este 8 de marzo rendirá un homenaje a la labor de la mujer en esta DO en toda su historia. Actualmente son más de 200 las que se dedican profesionalmente al jerez en distintas áreas, como María del Carmen Borrego, propietaria de Bodegas Maestro Sierra, que ha compaginado su labor docente e investigadora con su labor profesional como bodeguera.

Ese es otro camino por el que transita el futuro de la mujer en la gastronomía, la docencia y la investigación. “Ahí es donde estamos incidiendo para cambiar el chip. Creemos que en el campo de la enseñanza y la ciencia la mujer también tiene mucho que aportar, aunque para ello necesitamos un cambio social. Que la mujer se crea que su papel no es solo trabajar, sino también aportar talento, y en ello estamos”, concluye San Román.

Silvia García Herráez